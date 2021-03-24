Академік Комісаренко: єдине засідання РНБО, присвячене проблемам біобезпеки, відбулося 12 років тому

«Формально я є головним радником президента з питань біобезпеки. Але він ще ніколи у мене не питав порад»

У президента України Володимира Зеленського є головний радник із питань біологічної безпеки – голова комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко. Проте очільник держави не мав із ним розмови. Про це розповів сам Комісаренко в інтерв’ю «Главкому».

«Формально я є головним радником президента з питань біобезпеки. Але він ще ніколи мене не запрошував для того, щоби я йому давав поради», – сказав Комісаренко.

За його словами, функції комісії з біобезпеки й біозахисту при РНБО досить обмежені. «Вони є консультативно-дорадчими. Ми не координуємо роботу в галузі біобезпеки в нашій країні, ми не можемо нікому надавати накази, але ми можемо радити», – розповів він.

Комісаренко додав, що комісія ухвалює певні рішення, і якщо вони є важливими для країни, то їх вже розглядають на РНБО.

Також він підкреслив, що єдине засідання РНБО, яке було присвячене насправді проблемам біобезпеки, відбулося в лютому 2009 року.

Того року РНБО ухвалила рішення, яке вкрай низько оцінювало рівень боротьби з біозагрозами в Україні і містило конкретні заходи щодо підвищення національної біобезпеки, зокрема щодо подолання інфекційних захворювань. Проте рішення РНБО, введене в дію указом президента України, так і не було виконано тодішнім урядом.

Нагадаємо, у 2009 році зафіксували пандемію «свинячого» грипу A/H1N1. Вона тривала понад рік – із березня-квітня 2009 року до серпня 2010 року, коли оголосили про її завершення. Тоді загинули 18 тисяч 449 осіб. Найбільша кількість жертв була в Америці – понад 8,5 тисячі осіб та Європі – понад 4,8 тисячі осіб.