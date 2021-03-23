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    Для колективного імунітету в Україні треба вакцинувати майже 30 млн людей – МОЗ

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    У МОЗ впевнені, що вакцинальну кампанію можна провести за один рік - Для колективного імунітету в Україні треба вакцинувати майже 30 млн людей – МОЗ
    У МОЗ впевнені, що вакцинальну кампанію можна провести за один рік
    Фото: Суспільне.Черкаси

    Представник міністерства охорони здоров'я пояснив, чому в Україні низькі темпи ковід-вакцинації

    Для вироблення колективного імунітету від коронавірусу в громадян України потрібно зробити щеплення 70% населення держави, тобто майже 30 млн людей. Про це заявив керівник експертної групи з питань імунопрофілактики МОЗ України Сергій Литовка в ефірі телеканалу «Дом».

    За його словами, якщо населення сприятиме діям міністерства охорони здоров’я, то кампанію з вакцинації можна буде провести за рік.

    «Вакцинальну кампанію можна провести за один рік. Але для цього має бути готовність населення. Не має бути відмов, і населення повинне сприяти діям МОЗ, вакцинальних бригад. МОЗ ставить перед собою мету прищепити мінімум 50% населення. І ми сподіваємося, що досягнемо цього», – наголосив Литовка.

    Керівник експертної групи пояснив, чому в Україні низькі темпи ковід-вакцинації.

    «Перше – це те, що у нас прийшла тільки перша партія в 500 тисяч доз. Друге – готовність населення до імунізації. На жаль, у нас величезна кількість відмов і дуже розгалужена система антивакцинальної кампанії. Бачимо багато дезінформації щодо того, що ми отримали неякісну вакцину, що вона нібито небезпечна, мовляв багато хто відмовляється. Це, на жаль, заважає якісному здійсненню кампанії», – зазначив він.

    Чиновник додав, що імунізація в Україні тільки почалася і набирає обертів – зараз проведення щеплень розплановують таким чином, щоби не перевантажити медичну систему й вчасно отримувати відгуки про несприятливі події, які можуть виникати.

    Додамо, що після щеплення вакциною від коронавірусу імунітет у людини починає формуватися з 14 до 22 дня, а в разі зараження хвороба протікатиме у легкій формі, без загрози життю.

    Вчора в Україні вакцину від Covid-19 отримали ще майже 11 тисяч осіб.

    Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.

    До слова, кіберспеціалісти виявили в даркнеті майданчики, на яких продають вакцину від коронавірусу і підроблені свідоцтва про вакцинацію.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я щеплення імунітет вакцинація
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