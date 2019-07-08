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    Активісти розписали будівлю NewsОne антиросійськими гаслами

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    Учасники акції протесту&nbsp;під вікнами будівлі телеканалу NewsOne - Активісти розписали будівлю NewsОne антиросійськими гаслами
    Учасники акції протесту під вікнами будівлі телеканалу NewsOne
    Фото: Страна

    Націоналісти написали на вікнах першого поверху Russia must die і на асфальті «Н***й росіян

    Активісти, які зібралися під вікнами будівлі телеканалу NewsOne ввечері в понеділок, принесли з собою балони з фарбою, щоб розмалювати будівлю.

    Про це повідомляє видання «Страна».

    При цьому, незважаючи на те, що співробітники поліції не дозволили мітингувальникам використовувати балони, так як на першому поверсі будівлі знаходиться не канал, а спортзал, вони все одно ними скористалися.

    Як видно на фото, націоналісти написали на вікнах першого поверху Russia must die і на асфальті «Н***й росіян».

    Зазначимо, у понеділок ввечері активісти запалили фаєри під офісом телеканалу та вимагали покарати телеканал, який відкрито висловлює підтримку РФ.

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

    За даними СБУ та ГПУ, компаніями-власниками NewsOne і банку-партнера Міноборони РФ керує одна людина.

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