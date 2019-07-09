Біля телеканалу NewsOne пікет і багато поліції



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Фото Сергія Гришина

Скандальний телеміст з РФ відмінили, але люди обурені

Телеміст між телеканалом NewsOne і російськими пропагандистами відмінили. Проте пікет під будівлею, де розташоване проросійське ЗМІ, таки відбувається.

Як видно із світлин, що публікують журналісти у Фейсбуці, до телеканалу також стягнули багато поліції та автозаків.

Учасники акції запалили фаєри та вимагають покарати телеканал, який відкрито висловлює підтримку РФ.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

За даними СБУ та ГПУ, компаніями-власниками NewsOne і банку-партнера Міноборони РФ керує одна людина.



