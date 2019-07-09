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    Біля телеканалу NewsOne пікет і багато поліції

    • Розсилка
    Біля телеканалу NewsOne пікет і багато поліції
    Фото Сергія Гришина

    Скандальний телеміст з РФ відмінили, але люди обурені

    Телеміст між телеканалом NewsOne і російськими пропагандистами відмінили. Проте пікет під будівлею, де розташоване проросійське ЗМІ, таки відбувається.

    Як видно із світлин, що публікують журналісти у Фейсбуці, до телеканалу також стягнули багато поліції та автозаків. 

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    Біля телеканалу NewsOne пікет і багато поліції
    Біля телеканалу NewsOne пікет і багато поліції

    Учасники акції запалили фаєри та вимагають покарати телеканал, який відкрито висловлює підтримку РФ.

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст «Надо поговорить!» із забороненим в Україні пропагандистським телеканалом «Россия1».

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитись від проведення телемосту з російським пропагандистським каналом «Россия1».

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк засудив проведення телемосту телеканалу NewsOne з Росією і заявив, що в РНБО працюють над відповідним питанням.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    8 липня телеканал NewsOne скасував телеміст із Росією.

    За даними СБУ та ГПУ, компаніями-власниками NewsOne і банку-партнера Міноборони РФ керує одна людина.


    ЗМІ президент Россия
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