Активісти у Петербурзі у труні поховали «майбутнє Росії»
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Акція була присвячена майбутнім президентським виборам в Росії
Учасники молодіжного руху «Весна сьогодні» зібралися на березі Неви. Вони одяглися у все чорне і взяли з собою чорну труну з написом «Майбутнє Росії».
Про це повідомляє «Ехо Москви».
У труну вони поклали дитячі малюнки, на яких зображено це майбутнє. Акція була присвячена майбутнім президентським виборам, розповів один з її організаторів Богдан Литвин.
Активісти вважають, що після виборів президента, на яких на їхню думку переможе Володимир Путін, країна ще шість років проживе, залишаючись замороженою в минулому. У труну крім дитячих малюнків вони поклали ще й червоні гвоздики. Поліція проведенню акції ніяк не заважала.
«Мои соболезнования!» В Санкт-Петербурге, активисты движения «Весна» устроили похороны - "Будущее России"... pic.twitter.com/rloa5QC8ZH— Press Focus (@Press_Focusnik) 21 січня 2018 р.
У Росії офіційно призначили вибори президента на день анексії Криму. У них мають намір взяти участь чинний президент РФ Володимир Путін, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник «Яблука» Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак.