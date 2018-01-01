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    Активісти у Петербурзі у труні поховали «майбутнє Росії»

    Акція була присвячена майбутнім президентським виборам в Росії
    Учасники молодіжного руху «Весна сьогодні» зібралися на березі Неви. Вони одяглися у все чорне і взяли з собою чорну труну з написом «Майбутнє Росії». Про це повідомляє «Ехо Москви». У труну вони поклали дитячі малюнки, на яких зображено це майбутнє. Акція була присвячена майбутнім президентським виборам,
    • Сьогодні, 02:28
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    Акція була присвячена майбутнім президентським виборам в Росії

    Учасники молодіжного руху «Весна сьогодні» зібралися на березі Неви. Вони одяглися у все чорне і взяли з собою чорну труну з написом «Майбутнє Росії».

    Про це повідомляє «Ехо Москви».

    У труну вони поклали дитячі малюнки, на яких зображено це майбутнє. Акція була присвячена майбутнім президентським виборам, розповів один з її організаторів Богдан Литвин. 

    Активісти вважають, що після виборів президента, на яких на їхню думку переможе Володимир Путін, країна ще шість років проживе, залишаючись замороженою в минулому. У труну крім дитячих малюнків вони поклали ще й червоні гвоздики. Поліція проведенню акції ніяк не заважала.

    У Росії офіційно призначили вибори президента на день анексії Криму. У них мають намір взяти участь чинний президент РФ Володимир Путін, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник «Яблука» Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак. 

    акція Путін активісти
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