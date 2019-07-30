Активісти вимагають, щоб Денісова після скандалу з Окружним адмінсудом пішла у відставку



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Акція за відставку омбудсмена Людмили Денісової, 30 липня

30 липня біля Офісу омбудсмена пройшла акція протесту

Під офісом Уповноваженої з прав людини в Києві пройшла акція «Зупинити вовче правосуддя», учасники якої вимагали від омбудсмена Людмили Денісової піти у відставку через можливу домовленість з головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком.

Про це повідомляє Громадське.

Декілька учасників акції огородили вхід до офісу омбудсмена червоною стрічкою, повісили плакати «(Не) заважайте злочину», «Яйця цієї Уповноваженої у нас».

«Плівки, які оприлюднило НАБУ з Окружного адміністративного суду Києва, показують нам, що проблема комплексна, і стосується як і суддів Окружного адмінсуду, так і омбудсмена Людмили Денісової, ДБР та інших державних структур», - заявив Роман Маселко, співорганізатор акції, член Громадської ради доброчесності.

Йдеться про записи переговорів суддів Окружного адмінсуду, зокрема голови суду Павла Вовка, оприлюднені Національним антикорупційним бюро.

Як наголошують правозахисники, з цих переговорів зокрема випливає, що Денісова подала позов до Окружного адмінсуду про скасування рішень НАЗК проти неї, після чого Вовк «переконав» Денісову звільнити члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Козлова, призначеного за квотою омбудсмена.

Активісти зазначили, що після звільнення Козлова конкурс на цю посаду у ВККС виграв Микола Сірош, який «попередньо пройшов співбесіду у Павла Вовка».

«Очевидно, що учасники змови наскільки впевнені у своїй безкарності, що вже після оприлюднення записів слідства, які розкривають увесь механізм злочину, Денісова анонсує фінальний акорд злочину і оголошує, що 30 липня буде визначено переможця конкурсу та призначений новий член Комісії», - додали організатори акції.

Нагадаємо, 26 липня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк провели пресконференцію. Вони оприлюднили матеріали про кричущі порушення в Окружному адміністративному суді.

Ситник та Горбатюк оголосили, що проєкти підозр чотирьом суддям, серед яких – голова Павло Вовк, його заступник Євген Аблов та ще два неназвані судді, були спрямовані до Генпрокуратури на підпис.