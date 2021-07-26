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    У Києві на смерть збили пішохода: перебігав шосе у забороненому місці

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    У Києві на смерть збили пішохода: перебігав шосе у забороненому місці
    Фото Вартові еспресо

    Чоловік не скористався переходом і потрапив під колеса

    У Києві під колесами легковика загинув пішохід-порушник. Про це інформують Вартові еспресо.

    Автопригода сталась на Столичному шосе поблизу перехрестя з проспектом Науки. Чоловік вирішив перебігти доволі жваве шосе в забороненому для переходу місці та потрапив під колеса Fiat Doblo.

    У результаті наїзду чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики «швидкої» лише констатували смерть постраждалого. Його особу встановлюють слідчі.

    За сто метрів від місця аварії можна було безпечно перейти восьми смугову проїзну частину.

    На додаток через деякий час у Fiat, що зупинився посеред дороги, в'їхав вантажний автомобіль ГАЗель.

    Через заблоковані три смуги руху був величезний затор з боку вулиці Заболотного.

    Нагадаємо, у неділю, 25 липня, на Житомирській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП.

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    Теги: Київ дороги смерть автомобіль чоловік
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    У Києві на смерть збили пішохода: перебігав шосе у забороненому місці