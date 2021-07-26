У Києві на смерть збили пішохода: перебігав шосе у забороненому місці

Чоловік не скористався переходом і потрапив під колеса

У Києві під колесами легковика загинув пішохід-порушник. Про це інформують Вартові еспресо.

Автопригода сталась на Столичному шосе поблизу перехрестя з проспектом Науки. Чоловік вирішив перебігти доволі жваве шосе в забороненому для переходу місці та потрапив під колеса Fiat Doblo.

У результаті наїзду чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики «швидкої» лише констатували смерть постраждалого. Його особу встановлюють слідчі.

За сто метрів від місця аварії можна було безпечно перейти восьми смугову проїзну частину.

На додаток через деякий час у Fiat, що зупинився посеред дороги, в'їхав вантажний автомобіль ГАЗель.

Через заблоковані три смуги руху був величезний затор з боку вулиці Заболотного.

Нагадаємо, у неділю, 25 липня, на Житомирській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП.

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