У Києві на смерть збили пішохода: перебігав шосе у забороненому місці
Чоловік не скористався переходом і потрапив під колеса
У Києві під колесами легковика загинув пішохід-порушник. Про це інформують Вартові еспресо.
Автопригода сталась на Столичному шосе поблизу перехрестя з проспектом Науки. Чоловік вирішив перебігти доволі жваве шосе в забороненому для переходу місці та потрапив під колеса Fiat Doblo.
У результаті наїзду чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики «швидкої» лише констатували смерть постраждалого. Його особу встановлюють слідчі.
За сто метрів від місця аварії можна було безпечно перейти восьми смугову проїзну частину.
На додаток через деякий час у Fiat, що зупинився посеред дороги, в'їхав вантажний автомобіль ГАЗель.
Через заблоковані три смуги руху був величезний затор з боку вулиці Заболотного.
Нагадаємо, у неділю, 25 липня, на Житомирській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП.