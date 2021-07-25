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    На Полтавщині потяг на смерть збив 82-річного чоловіка

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    На Полтавщині потяг на смерть збив 82-річного чоловіка
    Фото Нацполіції

    У Полтавській області потяг смертельно травмував пенсіонера

    25 липня уночі до поліції надійшла інформація від чергового залізничної станції «Ліщинівка», що в селі Жирки Кобеляцької громади, що на Полтавщині, потяг смертельно травмував чоловіка.

    Попередньо встановили, що загиблим є 82-річний місцевий чоловік, повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

    За цим фактом слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.

    Наразі обставини та причини смерті пенсіонера встановлюють.

    Нагадаємо, на Закарпатті в результаті аварії за участю поїзда і вантажівки постраждали п'ятеро осіб.

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    Теги: ДТП вантажівки смерть потяг чоловік
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    На Полтавщині потяг на смерть збив 82-річного чоловіка