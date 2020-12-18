В Україні перед Новим роком подорожчав алкоголь

За останній місяць ціни на горілку підвищилися до 92,6 грн за пляшку горілки об’ємом 0,5 л

За останній місяць на низку алкогольних напоїв зросла ціна. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, за останній місяць ціни на горілку підвищилися на 0,3%, до 92,6 грн за пляшку горілки об’ємом 0,5 л.

При цьому, незначно, але зросли ціни на вино. Так, у жовтні цього року пляшка столового вина вітчизняного виробництва об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 66,93 грн, тоді як у листопаді – 66,96 грн (+0,04%)

З початку року вартість горілки в Україні зросла на 0,4%, вартість вина – на 0,3%, пива – на 1,5%.

Крім того, експерти порахували, у які гроші українцям «влетить» новорічний стіл цього року. Українська сім'я з чотирьох членів родини у середньому витратить 1706,09 гривень на їжу для святкування 2021 року.

До слова, науковці назвали періоди в житті, коли найбільш небезпечно вживати алкоголь. Зокрема, йдеться про час від зачаття до народження, з 15 до 19 років, а також після 65 років. Вчені наголошують, що вплив спиртного на організм у ці моменти може спровокувати серйозні когнітивні проблеми та психічні розлади. А для людей літнього віку алкоголь ще й один з найсерйозніших чинників розвитку деменції.

Також вчені з'ясували, що затяжний карантин сприяє запоям. Дослідники підтвердили, що збільшення часу, проведеного вдома, є фактором життєвого стресу, який впливає на вживання алкоголю. І пандемія коронавірусу посилила цей процес.

Раніше вчені визначили нешкідливу дозу алкоголю на час карантину. Вони порекомендували вживати не більше 112 грамів спирту на тиждень - в перерахунку на звичні напої це становить приблизно сім келихів пива або 50-грамових стопок міцних напоїв.