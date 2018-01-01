Американські науковці випробовують тест на рак за аналізом крові

Тест знаходить мутовану ДНК та білки, які показують розвиток онкозахворювання в організмі

У Сполучених Штатах дослідники Університету Джонса Гопкінса випробовують метод діагностики, який за аналізом крові виявляє 8 форм онкозахворювання. Про це повідомляє ВВС. Тест CancerSEEK може показувати наявність раку на ранніх стадіях. При цьому для ефективності діагностики, пацієнт має робити тестування щорічно. Тест знаходить



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Рак молочної залози може бути виявлений новим тестом

Тест знаходить мутовану ДНК та білки, які показують розвиток онкозахворювання в організмі

У Сполучених Штатах дослідники Університету Джонса Гопкінса випробовують метод діагностики, який за аналізом крові виявляє 8 форм онкозахворювання.

Про це повідомляє ВВС.

Тест CancerSEEK може показувати наявність раку на ранніх стадіях.

При цьому для ефективності діагностики, пацієнт має робити тестування щорічно.

Тест знаходить мутовану ДНК та білки, які показують розвиток онкозахворювання в організмі.

CancerSEEK уже перевірили на 1005 пацієнтах з раком, який ще не поширився на інші тканини.

Під час випробувань у 70% пацієнтів завдяки цьому тесту виявили рак.

Наразі 5 із 8 видів раку не мають методів діагностування на ранніх стадіях.

Рак підшлункової залози проявляє себе лише кількома непоказовими симптомами. Через це 4 із 5 пацієнтів зазвичай помирають того ж року, коли у них діагностували хворобу.

CancerSEEK також можна використовувати як доповнення до традиційних методів діагностики раку, наприклад маммографії чи колоноскопії.