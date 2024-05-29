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Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Росія продовжує заробляти мільярди на європейському ринку
ілюстративне фото: Depositphotos

Послаблення санкцій ЄС проти російського металу дасть Путіну півтора мільярди на закупівлю зброї – американське ЗМІ

Незважаючи на те, що ЄС та інші західні країни запровадили 16 000 санкцій проти Росії з початку війни, російська економіка продовжує розвиватися. У 2023 році вона зросла на 2,2%, у 2024 році, як очікується, вона зросте ще на 1,1%. Росія продовжує заробляти мільярди на європейському ринку. Тому Європа має активізуватися, і нарешті заборонити усю металопродукцію з РФ. Про це заявив військовий офіцер у відставці, стратегічний консультант високопоставлених військових керівників США Аарон Плуто. 

«Відсутність санкцій щодо значного сегменту російської економіки продовжує приносити РФ мільярдні прибутки. Ці кошти напряму сприяють фінансуванню безпілотників, ракет і основного озброєння, спрямованого на українське цивільне населення, яке захищає їхні помешкання та близьких», – заявив Плуто.

Він зауважив: попри запровадження нових санкцій ЄС після вбивства Олексія Навального, російські сталеві сляби та чавун продовжують невпинно надходити до Європи. 12-й пакет санкцій, який передбачає заборону на цей імпорт, передбачає дворічний пільговий період.

«Зрозуміло, що останні санкції є простою риторикою без реального ефекту. Цей дозвіл на неконтрольований імпорт російського слябу протягом наступних чотирьох років дозволить російським металургам заробити понад 6 мільярдів євро. Москва мала б отримати прибуток у розмірі 1,5 млрд євро. Така сума, що надходить безпосередньо в гаманець Путіна, могла б місяцями фінансувати закупівлю ракет, танків і передових технологій безпілотників», – акцентував експерт.

Він наголосив: ЄС має активізуватися, щоб запровадити більші санкції проти тих, хто безпосередньо фінансує війну проти України. А також вжити заходів для арешту заморожених російських активів, щоб допомогти відновити Україну після незліченних років нелюдського руйнування.

Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки. Сумарний розмір квоти на імпорт цієї продукції з жовтня 2024-го до вересня 2028-го встановлений у розмірі 8,5 млн т з більш детальним розбиттям за періодами.

Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні 2022 року, у рамках 8-го пакета санкцій. Тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися. Однак 12-й пакет санкцій фактично послабив раніше введені обмеження.

Теги: росія економіка санкції Європа імпорт

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