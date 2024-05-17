Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW: Російські розвідувальні безпілотники можуть залітати у глибокий український тил

Надія Карбунар
glavcom.ua
ISW: Російські розвідувальні безпілотники можуть залітати у глибокий український тил
Українські війська потребують перехоплювачів протиповітряної оборони західного виробництва, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники в тилу
фото з відкритих джерел

Зменшення поставок зенітних перехоплювачів змусило Україну приймати складні рішення

Російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників у глибокому українському тилу через відсутність в Україні достатньої кількості ППО. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) повідомив 14 травня, що Україна була змушена компенсувати зменшення поставок зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), що дозволило російським розвідувальним дронам вільніше літати в тилові райони України, в тому числі над Харковом, і оптимізувати розвідувальний вогневий комплекс (РВК) російських військ.

RUSI заявив, що зменшення поставок зенітних перехоплювачів змусило Україну приймати складні рішення щодо розгортання протиповітряної оборони над критично важливими об'єктами інфраструктури в тилу або у прифронтових зонах.

RUSI зазначає, що добре забезпечені українські війська раніше були здатні обмежити можливості російської розвідки протягом більшої частини повномасштабного вторгнення.

Російські війська проводили широкомасштабну повітряну кампанію проти міста Харкова в рамках своїх наступальних операцій на півночі Харкова і використовували удари планеруючих бомб, щоб забезпечити російські наземні маневри в Харківській області.

Російські війська, зокрема, використовували удари планеруючих бомб з тактичною метою під час захоплення Авдіївки. Українські війська потребують перехоплювачів протиповітряної оборони західного виробництва, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники в тилу та на передовій і розгромити оптимізовану російську ППО, яка забезпечує російське тактичне просування вздовж фронту.

Нагадаємо, наступ окупаційної армії на Харківщині можуть бути відвертальними маневрами, спрямованими на розтягнення українських резервів, особливо в районах Краматорська та Покровська.

Крім того, Україна готується до великого наступу росіян найближчими тижнями на північному сході.

На Харківщині триває оборона українських територій. Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Росія буде потужно атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

Читайте також: 

Теги: росія полон Україна втрати наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Луганщині впав російський безпілотник «Орлан»
На Луганщині впав російський безпілотник «Орлан»
12 травня, 09:16
Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області
Безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області
15 травня, 07:34
Балаклавська ТЕС може бути об'єктом атаки
У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників
Сьогодні, 02:41

Події в Україні

ISW: Російські розвідувальні безпілотники можуть залітати у глибокий український тил
ISW: Російські розвідувальні безпілотники можуть залітати у глибокий український тил
Наступ РФ на Харківщині: експерт назвав справжню мету ворога
Наступ РФ на Харківщині: експерт назвав справжню мету ворога
У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників
У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників
На Харківщині зафіксували найдовшу за час війни тривогу
На Харківщині зафіксували найдовшу за час війни тривогу
У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару
У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару
Росія намагається прорвати оборону ЗСУ в Харківській області – Генштаб
Росія намагається прорвати оборону ЗСУ в Харківській області – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
27K
США зупиняють імпорт промислових товарів з Китаю, те саме має зробити уряд України – економіст
25K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
23K
Переполох у лісі. «Слуги народу» беруться за сокиру
22K
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: диктатор вмовив китайців купувати російське, але є нюанс
9167
Оновлення даних через ЦНАП: Кабмін досі не вирішив головну проблему

Новини

Нові графіки відключень та військова допомога від Данії. Головне за 16 травня
Вчора, 21:00
Скандал з бронювання співробітників. Компанія Favbet зробила заяву
Вчора, 18:57
Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Вчора, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
15 травня, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
15 травня, 15:51

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua