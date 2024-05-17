ISW: Російські розвідувальні безпілотники можуть залітати у глибокий український тил

Зменшення поставок зенітних перехоплювачів змусило Україну приймати складні рішення

Російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників у глибокому українському тилу через відсутність в Україні достатньої кількості ППО. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) повідомив 14 травня, що Україна була змушена компенсувати зменшення поставок зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), що дозволило російським розвідувальним дронам вільніше літати в тилові райони України, в тому числі над Харковом, і оптимізувати розвідувальний вогневий комплекс (РВК) російських військ.

RUSI заявив, що зменшення поставок зенітних перехоплювачів змусило Україну приймати складні рішення щодо розгортання протиповітряної оборони над критично важливими об'єктами інфраструктури в тилу або у прифронтових зонах.

RUSI зазначає, що добре забезпечені українські війська раніше були здатні обмежити можливості російської розвідки протягом більшої частини повномасштабного вторгнення.

Російські війська проводили широкомасштабну повітряну кампанію проти міста Харкова в рамках своїх наступальних операцій на півночі Харкова і використовували удари планеруючих бомб, щоб забезпечити російські наземні маневри в Харківській області.

Російські війська, зокрема, використовували удари планеруючих бомб з тактичною метою під час захоплення Авдіївки. Українські війська потребують перехоплювачів протиповітряної оборони західного виробництва, щоб знищувати російські розвідувальні безпілотники в тилу та на передовій і розгромити оптимізовану російську ППО, яка забезпечує російське тактичне просування вздовж фронту.

Нагадаємо, наступ окупаційної армії на Харківщині можуть бути відвертальними маневрами, спрямованими на розтягнення українських резервів, особливо в районах Краматорська та Покровська.

Крім того, Україна готується до великого наступу росіян найближчими тижнями на північному сході.

На Харківщині триває оборона українських територій. Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Росія буде потужно атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два. Про це заявив колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.