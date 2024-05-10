Безпілотники атакували НПЗ в Калузькій області Росії

Близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів

У ніч на 10 травня в Калузькій області Росії безпілотники атакували НПЗ «Перший завод». Про це пишуть російські пабліки.

Як розповіли очевидці, близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів у Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.

До цього були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стала видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 10 травня у Підмосков'ї нібито працювали сили протиповітряної оборони через безпілотник, який летів на Москву.

Як повідомлялося, у Краснодарському краї безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази. Про це повідомляють джерела «Главкома»

«Цієї ночі «бавовна» розквітла на двох нафтобазах в селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ. За даними наших джерел, це була успішна операція ударних безпілотників СБУ», – повідомили джерела.

Як зазначається, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російським військам у Криму, оскільки розташовані неподалік півострова.

До слова, у ніч на 9 травня в Білгороді пролунали кілька вибухів, унаслідок яких спалахнули пожежі у місті. Перед тим у регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу. Про це пишуть місцеві пабліки.