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Польща розмістить у себе ядерну зброю? Варшава подала офіційний запит на участь у програмі НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща розмістить у себе ядерну зброю? Варшава подала офіційний запит на участь у програмі НАТО
Польща готується взяти участь у програмі ядерного стримування
фото із відкритих джерел

Приєднання Польщі до програми Nuclear Sharing відбулось офіційно, проте і досі викликає критику влади

Варшава подала офіційний запит на розміщення ядерної зброї Північноатлантичного Альянсу на своїй території. Про це повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Павло Залевський, пише Polskie Radio. 

При цьому польський військовий чиновник додав, що в даному випадку йдеться про заявку на участь у програмі Nuclear sharing. А, як відомо, раніше до неї вже приєдналися такі держави, як Німеччина, Бельгія та Італія.

«Nuclear Sharing – це серйозна програма НАТО. Сполучені Штати контролюють використання цієї зброї. Ми всі прихильники всілякого зміцнення безпеки Польщі, це питання має, з одного боку, бути предметом угоди в рамках НАТО, а з іншого боку, це питання має бути предметом внутрішньої домовленості», – сказав Залевський.  

Представник польського МЗС заявив, що коментарі президента Анджея Дуди щодо розміщення ядерної зброї союзників у Польщі були дещо поспішними і слід було спочатку проконсультувати з урядом, зазначає Polskie Radio. «Спочатку слід було проконсультуватися з урядом, а не просто виходити і казати: ми хочемо мати ядерну зброю на нашій території», – сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

Водночас він запевнив, що усі готові розмістити ядерну зброю в Польщі. «Якщо наші союзники заявляють, що такі ракети повинні бути в Польщі, Польща повинна сказати «так», але такої ситуації ще не було», – сказав заступник глави МЗС.

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування Альянсу. Він надає ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках Nuclear Sharing американська ядерна зброя розташована в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. За інформацією росЗМІ, США нібито тримають у країнах Європи та Туреччини 100 тактичних ядерних боєприпасів. Заряди потужністю від 0,3 до 50 кілотонн на шести базах у Німеччині, Італії, Туреччині, Бельгії та Нідерландах.

Нагадаємо, президент Анджей Дуда сказав в інтерв’ю виданнню Fakt, опублікованому тиждень тому, що «якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в рамках Nuclear Sharing, також на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми за це «готові».

Президент Дуда знову згадав Nuclear Sharing, сказавши, що «програму також слід поширити на країни східного флангу НАТО». «Як представник однієї з цих країн я піднімаю це питання, водночас запевняючи в готовності брати участь у цій програмі», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з тим, що Росія розміститла тактичну ядерну зброю в Білорусі, Польща зацікавлена в участі у програмі НАТО Nuclear Sharing, яка є частиною ядерного стримування.

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Теги: Варшава президент Анджей Дуда чиновник Італія Бельгія ядерна зброя зброя Німеччина Польща телебачення росія

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