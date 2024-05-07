Аналітики пояснили, навіщо Кремль використовує ядерні погрози

На думку ISW, Росія малоймовірно застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні

Нинішнє відродження ядерної риторики збігається з прибуттям західної зброї в Україну

Кремль, ймовірно, знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що рефлексивне управління є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Ця тактика заснована на формуванні думки противника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він згодом добровільно чинив дії, вигідні Росії.

Російські посадовці постійно приурочують навчання з ядерної готовності та нечіткі погрози ядерної відплати до важливих політичних рішень Заходу щодо війни в Україні, щоб змусити західних політиків стримувати себе і зменшувати свою підтримку України.

На думку аналітиків нинішнє відродження ядерної риторики, у формі запланованих тактичних навчань з використанням ядерної зброї, збігається з прибуттям західної зброї в Україну.

Російські офіційні особи, ймовірно, використовують інформаційну операцію про ядерну зброю, щоб відмовити західних партнерів України від надання додаткової військової підтримки і налякати західних політиків, щоб вони не дозволили українським військам використовувати надані Заходом системи для атак на законні військові об'єкти в Росії.

Водночас як пише ISW, Росія малоймовірно застосує тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або деінде.

Нагадаємо, російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російська влада дуже боїться, аби НАТО не ввело свої війська на територію України, тому генеральний штаб Росії розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи наміри РФ провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї, заявив, що ядерний шантаж це стабільна практика путінського режиму