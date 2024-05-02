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Пентагон звинуватив Росію у розробці нової ядерної зброї для космосу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Пентагон звинуватив Росію у розробці нової ядерної зброї для космосу
США стурбовані планами Росії щодо ядерної зброї у космосі
фото із відкритих джерел

Помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб заявив, що необхідні додаткові дослідження, щоб оцінити потенційний вплив ядерного вибуху в космосі

Помічник міністра оборони США з питань політики у космічному просторі Джон Пламб виступив із твердженням, що Росія працює над створенням нового супутника, який «міг би нести ядерний пристрій та становити загрозу для всіх інших супутників». Про це пише SpaceNews.

Звіти розвідки США про розробку Росією ядерної зброї космічного базування були ключовим питанням обговорення на слуханнях у Конгресі 1 травня. Під час засідання Комітету збройних сил палати представників американського конгресу Пламб стверджував: Росія поряд з новим супутником, який «несе ядерний пристрій», робить пристрої, які мають «протисупутниковий потенціал».

Пламб сказав, що адміністрація США залишається дуже стурбованою повідомленнями про те, що Росія розробляє протисупутникову систему, яка може бути ядерним пристроєм.

За словами чиновника, Росія може запустити в космос ядерну зброю, яка буде «зброєю невиборчої дії, яка не визначає, які супутники є військовими, цивільними чи комерційними».

Пламб підкреслив необхідність подальшого моделювання та досліджень, щоб зрозуміти потенційний вплив зброї на орбіті. 

Згідно із заявою Пламба, «це може становити загрозу для всіх супутників, якими керують країни та компанії по всьому світу, а також для життєво важливих комунікаційних, наукових, метеорологічних, сільськогосподарських, комерційних служб і служб національної безпеки».

Нагадаємо, раніше Росія наклала вето на підготовлений США та Японією проєкт резолюції про нерозміщення у космосі зброї масового знищення. 

Раніше Сполучені Штати розповіли своїм союзникам, що Росія може відправити у космос ядерну зброю для знищення супутників уже цього року.

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Теги: росія США зброя космос Пентагон Сенат США

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