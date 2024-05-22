Окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову: є постраждалі
Кількість постраждалих становить дев’ятеро людей
Росіяни вдень 22 травня вдарили по Харкову КАБом. Є поранені. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За словами Терехова, кількість постраждалих станом на 14:30 становить дев’ятеро людей. Як зазначив голова ОВА, один з постраждалих у важкому стані – це водій тролейбуса.
Зокрема, окупанти вдарили по Харкову о 13:45. Як зазначив мер, під ударом був Шевченківський район міста.
«Попередньо – керованим боєприпасом. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе», – написав Синєгубов.
Крім того, є загоряння у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів.
Нагадаємо, вранці 21 травня в Харкові пролунав вибух. Місто було під обстрілом балістики
До слова, у місті Вовчанськ залишилось близько 100 людей. Російські загарбники не випускають їх на евакуацію, вони фактично у полоні.
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