Окупанти вдарили керованими авіаційними бомбами по Харкову: є постраждалі

Кількість постраждалих становить дев’ятеро людей

Росіяни вдень 22 травня вдарили по Харкову КАБом. Є поранені. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Терехова, кількість постраждалих станом на 14:30 становить дев’ятеро людей. Як зазначив голова ОВА, один з постраждалих у важкому стані – це водій тролейбуса.

Зокрема, окупанти вдарили по Харкову о 13:45. Як зазначив мер, під ударом був Шевченківський район міста.

«Попередньо – керованим боєприпасом. Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе», – написав Синєгубов.

Крім того, є загоряння у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів.

Нагадаємо, вранці 21 травня в Харкові пролунав вибух. Місто було під обстрілом балістики

До слова, у місті Вовчанськ залишилось близько 100 людей. Російські загарбники не випускають їх на евакуацію, вони фактично у полоні.