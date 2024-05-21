Міністр оборони Британії розповів, як можна скористатися слабкістю економіки РФ

Шаппс переконаний, що Путіну не вдасться поставити економіку на військові рейки

Підтримка союзників найближчими роками може позбавити Росію можливості підтримувати військові дії

Повна мобілізація економіки РФ нежиттєздатна. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, коментуючи економічні проблеми Росії.

«Тотальна мобілізація економіки Путіна просто не є стійкою. І він це знає», – написав Шаппс у соцмережі Х.

Він додав, що підтримка союзників найближчими роками може позбавити Росію можливості підтримувати військові дії.

«Якщо всі союзники виконають обіцянку Великої Британії підтримувати Україну протягом наступних 6 років, ми зможемо скористатися цією слабкістю і позбавити російську економіку можливості продовжувати військові дії», – сказав він.

Нагадаємо, Сергій Шойгу, який очолював міністерство оборони РФ, йде у відставку. Путін запропонував призначити Андрія Білоусова замість нього.

Володимир Путін робить заміни керівників, зокрема у Міноборони РФ, для посилення підготовки до затяжної війни в України та, ймовірно, до майбутньої конфронтації з НАТО. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, такі перестановки після президентських «виборів» у Росії свідчать про те, що Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази.

До слова, після відставки Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ особливих змін у ході війни в Україні зі сторони РФ не передбачається, про повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.