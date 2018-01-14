Американські ЗМІ: збройні сили США готуються до війни із КНДР

Усі роди американських військ готуються до можливого військового зіткнення

Збройні сили США ведуть активну підготовку до можливого виникнення конфлікту із КНДР. Такі висновки американські журналісти зробили на основі аналізу навчань в штатах Каліфорнія і Невада наприкінці 2017 року, пише видання The New York Times. Правильність цих висновків підтвердили і низка військових експертів, які були опитані виданням. Увагу



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Усі роди американських військ готуються до можливого військового зіткнення

Збройні сили США ведуть активну підготовку до можливого виникнення конфлікту із КНДР. Такі висновки американські журналісти зробили на основі аналізу навчань в штатах Каліфорнія і Невада наприкінці 2017 року, пише видання The New York Times. Правильність цих висновків підтвердили і низка військових експертів, які були опитані виданням.

Увагу привернули масштаби навчань. Так навчання в Форті Брегг (Каліфорнія) були одними із найбільших за останній час за участю ударних гелікоптерів AH-64 Apache і транспортних гелікоптерів Chinook. А під час навчань десантників на авіабазі Нелліс в Неваді було задіяно в 2 рази більше транспортних літаків С-17. Так само під час засідання Командування Сил спеціальних операцій на початку січня 2018 року генерал Тоні Томас заявив про те, що в травні чи червні цього року на Корейський півостровів необхідно буде перекинути додаткові сили із Близького Сходу.

Командувач штабу Сухопутних сил генерал Марк Міллі під час останній засідань постійно нагадував своїм колегам про випадки в 1942 і 1950 роках, коли непідготовлені належним чином американські солдати ставали жертвами розумнішого супротивника. Ці приклади генерал Міллі наводив для того, щоб показати, що може чекати американських бійців в КНДР, якщо вони не будуть достатньо підготовленими. На думку очільника штабу Сухопутних сил бійці втратили пам'ять як протидіяти ворогу, який має сучасні системи озброєння.

Американські десантники при цьому заявили, що навички, які вони відпрацьовують будуть корисними у випадку конфлікту будь-де в світі, а не лише на Корейському півострові. Хоча їх колеги із Сил спеціальних операцій в тому числі відпрацьовують можливі операції в умовах застосування хімічної зброї, яка є в арсеналі Пхеньяну. ВПС США ведуть постійні тренування біля Корейського півострова – минулого тижня три стратегічних бомбардувальники В-2 перекинули на Гуам.

Проте опитані The New York Times експерти вважають, що США не підуть на розв’язання війни без того, щоб попередити про рішення своїх союзників в регіоні. Єдиним винятком із цього сценарію може бути те, що командування буде впевнене про те, що у випадку обмеженого удару КНДР не почне контратаку. Однак на сьогодні певності саме в такому сценарії немає, хоча в Білому Домі є прихильники саме такої поведінки.