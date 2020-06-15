Міністр оборони в Одесі представив нового командувача ВМС України



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Олексій Неїжпапа змінив на посту командувача ВМС Ігоря Воронченка

В Одесі представили нового керівника українського флоту

У понеділок, 15 червня, міністр оборони України Андрій Таран представив в Одесі новопризначеного командувача Військово-морських сил контр-адмірала Олексія Неїжпапу.

Про це розповіли у прес-службі Міноборони.

«Вважаю, що таке високе призначення є оцінкою президента України попередньої служби Олексія Леонідовича і покладає на нього велику відповідальність… Це ставка на людей, чия ефективність доведена успішним досвідом роботи», — заявив Таран.

Також зазначається, що попередника Неїжпапи на посаді командувача ВМС Ігор Воронченка призначено тепер головним інспектором Міністерства оборони.

Нагадаємо, що акція на підтримку адмірала Ігоря Воронченка, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади командувача Військово-морськими силами України, пройшла у п’ятницю, 12 червня 2020 року, поряд з будівлею штабу ВМСУ на розі Пироговської та Маріїнської вулиць в Одесі.

Раніше Зеленський звільнив Ігоря Воронченка з посади Командувача Військово-Морських сил Збройних сил України.

11 червня Зеленський призначив контрадмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-Морських сил Збройних сил України.

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