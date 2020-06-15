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    Міністр оборони в Одесі представив нового командувача ВМС України

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    <p>Олексій Неїжпапа змінив на&nbsp;посту командувача ВМС Ігоря Воронченка</p> - Міністр оборони в Одесі представив нового командувача ВМС України

    Олексій Неїжпапа змінив на посту командувача ВМС Ігоря Воронченка

    В Одесі представили нового керівника українського флоту

    У понеділок, 15 червня, міністр оборони України Андрій Таран представив в Одесі новопризначеного командувача Військово-морських сил контр-адмірала Олексія Неїжпапу.

    Про це розповіли у прес-службі Міноборони.

    «Вважаю, що таке високе призначення є оцінкою президента України попередньої служби Олексія Леонідовича і покладає на нього велику відповідальність… Це ставка на людей, чия ефективність доведена успішним досвідом роботи», — заявив Таран.

    Також зазначається, що попередника Неїжпапи на посаді командувача ВМС Ігор Воронченка призначено тепер головним інспектором Міністерства оборони.

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    Міністр оборони в Одесі представив нового командувача ВМС України
    Міністр оборони в Одесі представив нового командувача ВМС України
    Міністр оборони в Одесі представив нового командувача ВМС України
    Міністр оборони в Одесі представив нового командувача ВМС України
    Міністр оборони в Одесі представив нового командувача ВМС України
    Міністр оборони в Одесі представив нового командувача ВМС України

    Нагадаємо, що акція на підтримку адмірала Ігоря Воронченка, який був звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади командувача Військово-морськими силами України, пройшла у п’ятницю, 12 червня 2020 року, поряд з будівлею штабу ВМСУ на розі Пироговської та Маріїнської вулиць в Одесі.

    Раніше  Зеленський звільнив Ігоря Воронченка з посади Командувача Військово-Морських сил Збройних сил України.

    11 червня Зеленський призначив контрадмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-Морських сил Збройних сил України.

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