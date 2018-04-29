Американський нумізмат знайшов рідкісну монету вартістю $3 млн

Монету номіналом п'ять доларів викарбували в 1854 році на монетному дворі в Сан-Франциско

Американський нумізмат із Нової Англії, який вирішив не розкривати своє ім'я, виявив рідкісну монету, вартість якої оцінюється у кілька мільйонів доларів. Про це повідомляє видання San Francisco Chronicle. Монету номіналом п'ять доларів викарбували в 1854 році на монетному дворі в Сан-Франциско. У розпал золотої лихоманки в Каліфорнії



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Фото: Numismatic Guaranty Corporation Експерти аутентифікували четверту монету і оцінили її вартість у $3 млн

Монету номіналом п'ять доларів викарбували в 1854 році на монетному дворі в Сан-Франциско

Американський нумізмат із Нової Англії, який вирішив не розкривати своє ім'я, виявив рідкісну монету, вартість якої оцінюється у кілька мільйонів доларів.

Про це повідомляє видання San Francisco Chronicle.

Монету номіналом п'ять доларів викарбували в 1854 році на монетному дворі в Сан-Франциско.

У розпал золотої лихоманки в Каліфорнії їх випустили тиражем всього в 268 штук. До цих пір вважалося, що вціліли тільки три монети, тепер знайдена четверта.

Одна з монет 1854 року зберігається у Вашингтоні, інша — в колекції нумізмата Девіда Поган. Третя монета належала американському мільярдеру Віллісу Дюпону, але її у нього викрали.

«Невелика золота монета, яка спочатку вважалася підробкою, була аутентифікована у квітні експертами як монета каліфорнійської золотої лихоманки 1854 року... Ця надзвичайно рідкісна знахідка варта мільйонів», — пише видання.

Колекціонер не розповідає, де і коли він знайшов монету. Крім того, тривалий час нумізмати вважали цю монету підробкою.

Саме тому американець звернувся до Numismatic Guaranty Corporation — найбільш відому у світі експертне агентство з нумізматики.

Після звірення зображень всіх трьох відомих монет фахівці підтвердили справжність знахідки і вирішили, що це четверта знайдена монета, бо вона відрізняється від викраденої у Дюпона.

«Це ніби знайти під час гаражного розпродажу справжнього Пікассо», — зазначив один із менеджерів Numismatic Guaranty Corporatio Марк Зальцберг.

За оцінкою експертів, ринкова вартість такої монети становить близько 3 мільйонів доларів.