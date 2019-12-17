США засудили насильство на акції протесту в Києві



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Сутички сталися між мітингувальниками і правоохоронцями Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Дипломати висловилися проти насильства по відношенню до поліції та журналістів

Посольство США в Україні засудило насильство на акціях протесту під Верховною радою 17 грудня.

Про це йдеться у заяві посольства у Facebook.

Зокрема, дипломати висловилися проти насильства по відношенню до поліції та журналістів.

«Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної ради», - йдеться в заяві.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Як повідомлялося, внаслідок сутички біля Верховної Ради України постраждали двоє правоохоронців. Їх доставили у лікарню для надання медичної допомоги.

За підозрою у скоєнні протиправних дій до територіального управління поліції доставили одного активного учасника інциденту. Після з’ясування усіх обставини його діям буде надана правова оцінка.

Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік . Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок.



