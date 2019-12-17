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    Парнас отримав $1 млн від українського олігарха – прокурори США

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    Лев Парнас і його дружина Світлана прибули у федеральний суд Манхеттена, Нью-Йорк, 2 грудня 2019 року - Парнас отримав $1 млн від українського олігарха – прокурори США
    Лев Парнас і його дружина Світлана прибули у федеральний суд Манхеттена, Нью-Йорк, 2 грудня 2019 року
    Фото: Reuters

    Парнас отримав 1 мільйон доларів з рахунку в Росії у вересні, за місяць до того, як його звинуватили в порушеннях фінансування кампанії

    Діловий партнер особистого адвоката президента США Лев Парнас отримав один мільйон доларів від адвоката українського олігарха Дмитра Фірташа, повідомили американські прокурори 17 грудня в суді.

    Ділового партнера Руді Джуліані, якому інкримінують фінансові зловживання, відпустили під заставу після його арешту в жовтні. Він перебуває під домашнім арештом у Флориді.

    Минулого тижня офіс федерального прокурора США попросив суддю повернути Парнаса назад у в’язницю, поки він чекає суду, мотивуючи це тим, що той занижує свої доходи й активи.

    Як кажуть прокурори, він не повідомив, що отримав 1 мільйон доларів з рахунку в Росії у вересні, за місяць до того, як його звинуватили в порушеннях фінансування кампанії, змові, дачі неправдивих свідчень та фальсифікації записів. Парнас це заперечує.

    Згаданий рахунок був відкритий на ім’я його дружини, Світлани Парнас.

    Виплата викликає нові запитання про характер і про замовників роботи, яку виконував Парнас і його помічник Ігор Фруман. Деякі нюанси їхньої діяльності залишаються нез’ясованими дотепер.

    Їх звинувачують, зокрема, в тому, що, працюючи на замовлення одного або декількох українських державних чиновників, вони прагнули домогтися відставки посла США в Україні Марі Йованович. За даними джерел NBC, одним з таких чиновників є колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Раніше він звинуватив у корупції колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Гантера. Багато хто називає ці звинувачення необґрунтованими.

    Парнас і Фруман відмовилися визнавати провину за всіма пунктами обвинувачення.

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