Американський Сенат схвалив виділення Україні $300 млн військової допомоги



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Сенат США

Законопроєктом передбачено спрямувати 100 із 300 млн доларів виключно на летальні види озброєнь

Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету Пентагону на 2020 рік, в якому передбачено до 300 млн доларів допомоги з безпеки України, що на 50 млн доларів більше, ніж допомога в 2019 році.

Про це повідомили в посольстві України в США

«Законопроєктом передбачено спрямувати 100 млн доларів із 300 млн доларів виключно на летальні види озброєнь. Пропонується розширити напрямки допомоги США в зміцненні обороноздатності Збройних сил України шляхом включення в неї коштів берегової оборони, протикорабельних ракет, а також систем, що сприяють підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони», - зазначили у дипвідомстві.

Закон вступить у силу після його узгодження з Палатою представників Конгресу США і після підписання президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше Комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає $445,7 млн підтримки для України по лінії Державного департаменту США, USAID та інших структур.