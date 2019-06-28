Американський Сенат схвалив виділення Україні $300 млн військової допомоги
Законопроєктом передбачено спрямувати 100 із 300 млн доларів виключно на летальні види озброєнь
Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету Пентагону на 2020 рік, в якому передбачено до 300 млн доларів допомоги з безпеки України, що на 50 млн доларів більше, ніж допомога в 2019 році.
Про це повідомили в посольстві України в США
«Законопроєктом передбачено спрямувати 100 млн доларів із 300 млн доларів виключно на летальні види озброєнь. Пропонується розширити напрямки допомоги США в зміцненні обороноздатності Збройних сил України шляхом включення в неї коштів берегової оборони, протикорабельних ракет, а також систем, що сприяють підвищенню ефективності управління військами, зокрема, протиповітряної і берегової оборони», - зазначили у дипвідомстві.
Закон вступить у силу після його узгодження з Палатою представників Конгресу США і після підписання президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, раніше Комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає $445,7 млн підтримки для України по лінії Державного департаменту США, USAID та інших структур.