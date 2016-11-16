АМКУ запропонував кроки для розвитку лотерейного ринку і знищення тіньового азартного бізнесу

Антимонопольний комітет пропонує встановити чіткі недискримінаційні умови до учасників ринку

Антимонопольний комітет України від 1 лютого представив детальний аналіз ситуації на ринку українських державних лотерей, а також своє бачення першочергових кроків для повернення його в цивілізоване русло, як це прийнято в розвинених країнах. Так, на думку АМКУ, лотерейний ринок в Україні піддається безлічі проблем, головна з яких - відсутність



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Антимонопольний комітет пропонує встановити чіткі недискримінаційні умови до учасників ринку

Антимонопольний комітет України від 1 лютого представив детальний аналіз ситуації на ринку українських державних лотерей, а також своє бачення першочергових кроків для повернення його в цивілізоване русло, як це прийнято в розвинених країнах.

Так, на думку АМКУ, лотерейний ринок в Україні піддається безлічі проблем, головна з яких - відсутність реальних кроків з боку держави (і зокрема регулятора - Міністерства фінансів) щодо наведення на ньому порядку.

Згідно зі статистикою, представленою АМКУ, в останні кілька років ситуація на лотерейному ринку значно погіршилася. За даними АМКУ, на сьогоднішній день левова частина лотерейного ринку - близько 80% - знаходиться в тіні.

АМКУ пропонує встановити чіткі недискримінаційні умови до учасників ринку, забезпечити ефективний державний контроль за всіма аспектами діяльності з випуску лотерей, повернути лотерей соціальну спрямованість.

АМКУ також пропонує врегулювати обіг товарів на суміжних з лотерейним ринках. Це, серед іншого, може означати ліцензування більшості аспектів лотерейної діяльності - в тому числі, автоматів, на яких вона здійснюється і програмного забезпечення для поширення лотерей. АМКУ також виступає за ефективні бар'єри для доступу до гри деяких категорій людей, наприклад повнолітніх і хворих гральної залежністю.