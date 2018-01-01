Антимонопольний комітет вперше не зміг зібрати кворум

1 лютого звіт про дослідження лотерейного ринку мали затвердити на засіданні і потім презентувати громадськості

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не зміг затвердити звіт про дослідження лотерейного ринку через відсутність кворуму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська. За її словами, АМКУ протягом дев’яти місяців досліджував лотерейний ринок. 1 лютого звіт про дослідження мали затвердити на засіданні



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1 лютого звіт про дослідження лотерейного ринку мали затвердити на засіданні і потім презентувати громадськості

Антимонопольний комітет України (АМКУ) не зміг затвердити звіт про дослідження лотерейного ринку через відсутність кворуму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена АМКУ Агія Загребельська.

За її словами, АМКУ протягом дев’яти місяців досліджував лотерейний ринок. 1 лютого звіт про дослідження мали затвердити на засіданні і потім презентувати громадськості, однак для цього не вистачило кворуму. Але звіт таки було презентовано.

«Сьогодні (1 лютого - ред.) ми планували засідання Комітету. Але, на жаль, вперше ми не змогли на такий важливий захід зібрати кворум, немає п’яти членів Комітету, та ми вимушені презентувати результати в такій правовій площині. Мабуть, включились сили, яких не влаштовують результати дослідження, які ви побачили та почули сьогодні (1 лютого - ред.)», - написала Загребельська.

Вона додала, що для кворуму вистачило б присутності голови АМКУ Юрія Терентьєва, однак, за незрозумілих обставин, він прийшов на засідання вже після презентації звіту.

«Відразу по закінченню нашої презентації голова Комітету прийшов на засідання, дуже шкода, що він був зайнятий саме в час розгляду цього питання. На жаль, без нього не було кворуму, необхідного для проведення саме засідання Комітету, яке було заплановано», - написала Загребельська.

Уповноважена АМКУ повідомила, що остаточне рішення стосовно звіту щодо лотерейного ринку АМКУ тепер планує приймати через 2-3 тижні. До цього часу учасники та експерти ринку можуть додавати свої пропозиції.

Після затвердження звіт буде направлений на розгляд Кабміну для того, щоб ухвалити відповідні рішення та вжити заходів.