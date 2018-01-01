Виробники курятини підозрюються у ціновій змові

Антимонопольний комітет України аналізує ринок курячого м'яса

Антимонопольний комітет України продовжує дослідження ринку курячого м'яса і, за попередніми його результатами, допускає наявність можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді узгоджених дій виробників у частині узгодження цінової політики. Про це у відповіді на запит Українських Новин повідомила перший заступник



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Антимонопольний комітет України аналізує ринок курячого м'яса

Антимонопольний комітет України продовжує дослідження ринку курячого м'яса і, за попередніми його результатами, допускає наявність можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді узгоджених дій виробників у частині узгодження цінової політики.

Про це у відповіді на запит Українських Новин повідомила перший заступник голови АМКУ - державний уповноважений Марія Ніжнік.

Вона зазначила, що дослідження ринку триває - регулятор аналізує отриману інформацію та стан конкуренції на ринку.

АМКУ запросив інформацію про подорожчання курятини в 2017 році у 9 найбільших торгових роздрібних мереж та найбільших виробників - компаній «Агро-Овен», «Комплекс Агромарс» та «Миронівський хлібопродукт», вона була надана, але окрему інформацію ще необхідно уточнити і перевірити.

«За попередніми результатами дослідження ринку курячого м'яса, АМКУ на сьогодні розглядає 2 можливих порушення законодавства про захист економічної конкуренції: перше - це зловживання монопольним домінуючим становищем одним з виробників, друге - антиконкурентні узгоджені дії виробників у частині узгодження цінової політики», - сказано в повідомленні.

Після уточнення запитуваної інформації від окремих учасників ринку, зокрема «Миронівського хлібопродукту», регулятор зробить висновки про наявність чи відсутність ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції.