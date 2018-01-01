Виробники курятини підозрюються у ціновій змові
- Сьогодні, 14:02
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Антимонопольний комітет України аналізує ринок курячого м'яса
Антимонопольний комітет України продовжує дослідження ринку курячого м'яса і, за попередніми його результатами, допускає наявність можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді узгоджених дій виробників у частині узгодження цінової політики.
Про це у відповіді на запит Українських Новин повідомила перший заступник голови АМКУ - державний уповноважений Марія Ніжнік.
Вона зазначила, що дослідження ринку триває - регулятор аналізує отриману інформацію та стан конкуренції на ринку.
АМКУ запросив інформацію про подорожчання курятини в 2017 році у 9 найбільших торгових роздрібних мереж та найбільших виробників - компаній «Агро-Овен», «Комплекс Агромарс» та «Миронівський хлібопродукт», вона була надана, але окрему інформацію ще необхідно уточнити і перевірити.
«За попередніми результатами дослідження ринку курячого м'яса, АМКУ на сьогодні розглядає 2 можливих порушення законодавства про захист економічної конкуренції: перше - це зловживання монопольним домінуючим становищем одним з виробників, друге - антиконкурентні узгоджені дії виробників у частині узгодження цінової політики», - сказано в повідомленні.
Після уточнення запитуваної інформації від окремих учасників ринку, зокрема «Миронівського хлібопродукту», регулятор зробить висновки про наявність чи відсутність ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції.