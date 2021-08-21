Анджеліна Джолі задля підтримки прав афганців зареєструвалася в Instagram

Американська акторка –посол доброї волі ООН, вона давно займається проблемами біженців у світі

Перший свій пост у популярній соцмережі актриса присвятила афганській дівчинці

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі зареєструвала свій аккаунт в Instagram, на який менше ніж за добу підписалося 4,5 мільйона читачів. Вона вирішила ділитися з шанувальниками історіями народу Афганістану.

Так, на сторінці в Instagram Джолі в першому і поки єдиному дописі опублікувала фото листа, який їй надіслала дівчинка-підліток з Афганістану.

У підписі до фото акторка розповіла, що зустрічалася з афганськими біженцями за кілька днів до терористичних актів в США 11 вересня 2001 року.

«Зараз народ Афганістану втрачає можливість спілкуватися в соцмережах і вільно самовиражатися. Я приєдналася до Instagram, щоб поділитися їх історіями і голосами тих, хто по всьому світу бореться за базові права людини», – писала в дописі Анджеліна.

Також знаменитість повідомила, що їй сумно спостерігати, як жителі Афганістану змушені залишати свої домівки через страх і невпевненість, які охопили їх країну.

«Як і інші віддані справі, я не відвернуся. Продовжуватиму шукати способи допомогти. І я сподіваюся, ви приєднаєтеся до мене», – повідомила акторка.

У листі, який написала дівчинка з Афганістану, було сказано, що тепер життя жителів країни може змінитися в гіршу сторону.

«Може, ми можемо повернутися на 20 років назад, і знову ми не матимемо прав. Життя всіх нас темне, ми всі втратили нашу свободу і тепер ми знову у в'язниці», – зазначила дівчинка-підліток.

Нагадаємо, на 102-у річницю незалежності Афганістану від Британської імперії режим «Талібану» в Кабулі офіційно заявив про утворення «Ісламського емірату Афганістану».

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що перед захопленням Афганістану терористичним рухом «Талібан» Вашингтон пішов на сепаратні переговори з бойовиками.

Зазначається, що США домовилися припинити повітряну підтримку силам безпеки полеглого афганського уряду в обмін на недоторканність дипломатів і американських військових. Крайнім терміном для виведення військ встановили 31 серпня.

Зазначимо, бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді.

Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.

Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

До слова, в Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі.