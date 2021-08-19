В Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі

«Усі разом допомогли мені вибратися з Кабула, врятували ще 11 осіб», – написала Карімі

У своєму акаунті в Twitter Карімі подякувала Офісу президента України і українському МЗС, які разом з турецькими і словацькими партнерами допомогли їй евакуюватися

Евакуйована з Афганістану кінорежисерка Сахра Карімі, увечері 17 серпня прибула в Україну. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в соцмережі Twitter.

«Був радий вітати Сахра Карими і її сім'ю в Києві. Тепер вони живі і здорові. Сахра Карімі є першою жінкою-главою «Афганфільм» і режисером, чиї фільми відомі за межами Афганістану. Шкода, що сьогоднішній Афганістан небезпечний для таких блискучих талантів, як вона», – написав Єрмак.

У своєму акаунті в Twitter Карімі подякувала Офісу президента України і українському МЗС, які разом з турецькими і словацькими партнерами допомогли їй евакуюватися. «Всі разом допомогли мені вибратися з Кабула, врятували ще 11 осіб», – написала Карімі.

Нагадаємо, блогерка Олена Яхно на своїй сторінці у Facebook опублікувала перекладений з англійської лист, який молода афганська жінка написала у британське видання.