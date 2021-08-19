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    В Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі

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    &laquo;Усі разом допомогли мені вибратися з Кабула, врятували ще 11 осіб&raquo;, &ndash; написала Карімі - В Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі
    «Усі разом допомогли мені вибратися з Кабула, врятували ще 11 осіб», – написала Карімі
    Фото Андрій Єрмак/Twitter

    У своєму акаунті в Twitter Карімі подякувала Офісу президента України і українському МЗС, які разом з турецькими і словацькими партнерами допомогли їй евакуюватися

    Евакуйована з Афганістану кінорежисерка Сахра Карімі, увечері 17 серпня прибула в Україну. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в соцмережі Twitter.

    «Був радий вітати Сахра Карими і її сім'ю в Києві. Тепер вони живі і здорові. Сахра Карімі є першою жінкою-главою «Афганфільм» і режисером, чиї фільми відомі за межами Афганістану. Шкода, що сьогоднішній Афганістан небезпечний для таких блискучих талантів, як вона», – написав Єрмак.

    У своєму акаунті в Twitter Карімі подякувала Офісу президента України і українському МЗС, які разом з турецькими і словацькими партнерами допомогли їй евакуюватися. «Всі разом допомогли мені вибратися з Кабула, врятували ще 11 осіб», – написала Карімі.

    Нагадаємо, блогерка Олена Яхно на своїй сторінці у Facebook опублікувала перекладений з англійської лист, який молода афганська жінка написала у британське видання.

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    Теги: МЗС Афганістан Андрій Єрмак Офіс президента
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    В Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі