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    Таліби оголосили про створення «Ісламського емірату Афганістан»

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    Речник &laquo;Талібану&raquo;&nbsp;Забіхулла Моджахед&nbsp;запевнив міжнародну спільноту, що рух не має на меті помсту минулим ворогам та не допустить розгулу насильства в країні - Таліби оголосили про створення «Ісламського емірату Афганістан»
    Речник «Талібану» Забіхулла Моджахед запевнив міжнародну спільноту, що рух не має на меті помсту минулим ворогам та не допустить розгулу насильства в країні
    Фото з відкритих джерел

    Подію присвятили 102-й річниці незалежності Афганістану від Британської імперії

    На 102-у річницю незалежності Афганістану від Британської імперії режим «Талібану» в Кабулі офіційно заявив про утворення «Ісламського емірату Афганістану». Про це повідомив у Twitter речник «Талібану» Забіхулла Муджахід.

    «Декларація Ісламського Емірату Афганістан з нагоди 102-ї річниці незалежності країни від британського панування», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що перед захопленням Афганістану терористичним рухом «Талібан» Вашингтон пішов на сепаратні переговори з бойовиками.

    Зазначається, що США домовилися припинити повітряну підтримку силам безпеки полеглого афганського уряду в обмін на недоторканність дипломатів і американських військових. Крайнім терміном для виведення військ встановили 31 серпня.

    Зазначимо, бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді.

    Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.

    Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

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    Теги: США Афганістан декларація Талібан
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    Таліби оголосили про створення «Ісламського емірату Афганістан»