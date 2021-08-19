Таліби оголосили про створення «Ісламського емірату Афганістан»

запевнив міжнародну спільноту, що рух не має на меті помсту минулим ворогам та не допустить розгулу насильства в країні

Речник «Талібану» Забіхулла Моджахед запевнив міжнародну спільноту, що рух не має на меті помсту минулим ворогам та не допустить розгулу насильства в країні

Подію присвятили 102-й річниці незалежності Афганістану від Британської імперії

На 102-у річницю незалежності Афганістану від Британської імперії режим «Талібану» в Кабулі офіційно заявив про утворення «Ісламського емірату Афганістану». Про це повідомив у Twitter речник «Талібану» Забіхулла Муджахід.

«Декларація Ісламського Емірату Афганістан з нагоди 102-ї річниці незалежності країни від британського панування», – йдеться у повідомленні.

له انګریزي ښکیلاک نه د هیواد د خپلواکي د یوسل او دویمې کلیزې په مناسبت د افغانستان إسلامي امارت اعلامیهhttps://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що перед захопленням Афганістану терористичним рухом «Талібан» Вашингтон пішов на сепаратні переговори з бойовиками.

Зазначається, що США домовилися припинити повітряну підтримку силам безпеки полеглого афганського уряду в обмін на недоторканність дипломатів і американських військових. Крайнім терміном для виведення військ встановили 31 серпня.

Зазначимо, бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді.

Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.

Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.