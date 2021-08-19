Американські ЗМІ: Талібан уклав таємну угоду з Вашингтоном
Таємна угода, за відомостями низки американських ЗМІ, була укладена незадовго до захоплення Афганістану талібами
Перед захопленням Афганістану терористичним рухом «Талібан» Вашингтон пішов на сепаратні переговори з бойовиками, повідомляє CBC.
Зазначається, що США домовилися припинити повітряну підтримку силам безпеки полеглого афганського уряду в обмін на недоторканність дипломатів і американських військових. Крайнім терміном для виведення військ встановили 31 серпня.
Таємна угода, за відомостями низки американських ЗМІ, була укладена незадовго до захоплення Афганістану талібами.
Раніше стали відомі деталі переговорів США з талібами перед втечею президента Афганістану Ашрафа Гані. За даними джерел, домовленість про створення перехідного уряду була досягнута на переговорах за участю США в столиці Катару Досі.
Вона передбачала мирне розділення владних повноважень між афганським урядом і бойовиками. Коли стало відомо, що Гані покинув країну, для всіх сторін переговорів це стало несподіванкою.
Зазначимо, бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді.
Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.
Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.
Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.