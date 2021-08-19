Американські ЗМІ: Талібан уклав таємну угоду з Вашингтоном

переговорів між США та терористами «Талібану»

Стали відомі деталі переговорів між США та терористами «Талібану»

Таємна угода, за відомостями низки американських ЗМІ, була укладена незадовго до захоплення Афганістану талібами

Перед захопленням Афганістану терористичним рухом «Талібан» Вашингтон пішов на сепаратні переговори з бойовиками, повідомляє CBC.

Зазначається, що США домовилися припинити повітряну підтримку силам безпеки полеглого афганського уряду в обмін на недоторканність дипломатів і американських військових. Крайнім терміном для виведення військ встановили 31 серпня.

Таємна угода, за відомостями низки американських ЗМІ, була укладена незадовго до захоплення Афганістану талібами.

Раніше стали відомі деталі переговорів США з талібами перед втечею президента Афганістану Ашрафа Гані. За даними джерел, домовленість про створення перехідного уряду була досягнута на переговорах за участю США в столиці Катару Досі.

Вона передбачала мирне розділення владних повноважень між афганським урядом і бойовиками. Коли стало відомо, що Гані покинув країну, для всіх сторін переговорів це стало несподіванкою.

Зазначимо, бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді.

Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.

Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.