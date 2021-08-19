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    Американські ЗМІ: Талібан уклав таємну угоду з Вашингтоном

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    Стали відомі деталі переговорів між США та терористами  «Талібану»
    Фото з відкритих джерел

    Таємна угода, за відомостями низки американських ЗМІ, була укладена незадовго до захоплення Афганістану талібами

    Перед захопленням Афганістану терористичним рухом «Талібан» Вашингтон пішов на сепаратні переговори з бойовиками, повідомляє CBC.

    Зазначається, що США домовилися припинити повітряну підтримку силам безпеки полеглого афганського уряду в обмін на недоторканність дипломатів і американських військових. Крайнім терміном для виведення військ встановили 31 серпня.

    Таємна угода, за відомостями низки американських ЗМІ, була укладена незадовго до захоплення Афганістану талібами.

    Раніше стали відомі деталі переговорів США з талібами перед втечею президента Афганістану Ашрафа Гані. За даними джерел, домовленість про створення перехідного уряду була досягнута на переговорах за участю США в столиці Катару Досі.

    Вона передбачала мирне розділення владних повноважень між афганським урядом і бойовиками. Коли стало відомо, що Гані покинув країну, для всіх сторін переговорів це стало несподіванкою.

    Зазначимо, бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді.

    Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.

    Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

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    Теги: ЗМІ США Афганістан Талібан Вашингтон
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    Американські ЗМІ: Талібан уклав таємну угоду з Вашингтоном