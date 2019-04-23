Антициклон Leonore змінить погоду в Україні: прогноз погоди на 23 квітня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві 23 квітня очікується сонячна тепла погода

У вівторок, 23 квітня, в Україну прийде антициклон Leonore, який принесе теплу і сонячну погоду.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

За її прогнозом, температура повітря протягом дня становитиме +12… +17 градусів.

На заході України буде сильний південний і південно-східний вітер, до штормових значень.

Також Діденко попередила, що вночі місцями в західних областях є ймовірність заморозків.

У Києві 23 квітня очікується сонячна тепла погода з температурою повітря +16… +18 градусів.

«На Страсному тижні тепло в Україні буде набирати обертів, стовпчики термометрів сягатимуть і перевищуватимуть 20 градусів», — зазначила синоптик.

Різке потепління почнеться вже в середу, 24 квітня. Практично у всіх регіонах країни вдень буде від 19 до 21 градуса тепла, а після заходу сонця стовпчики термометрів покажуть 5-8 градусів з позначкою "плюс". В Одеській області і Криму температурна картина відрізнятиметься: тут синоптики очікують від 15 до 18 градусів тепла вдень і 5-7 вночі.

У цей день небо над країною затягне хмарами, але опадів не очікується. Тільки на Закарпатті можливі короткочасні дощі з грозами.

У четвер, 25 квітня, температурна картина практично не зміниться: стабільні 19-21 градусів тепла вдень і 5-8 вночі спостерігатимуться по всій території країни, тільки в Криму і Одеській області очікується на 2-3 градуси холодніше.

А ось на Закарпатті синоптики прогнозують вже літні температури: дощі в цьому регіоні припиняться, а стовпчики термометрів вдень покажуть від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, і близько 10 тепла в нічний час доби.