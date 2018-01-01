Антикорупційна прокуратура закрила справу про видачу ліцензій фірмам Злочевського

Відповідне рішення САП ухвалили ще у серпні 2017 року

Рішення про закриття кримінального провадження у так званій справі щодо незаконної видачі ліцензій фірмам колишнього міністра екології Миколи Злочевського у серпні 2017 року ухвалили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький у коментарі журналістам програми «Схеми». «Це ми в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Микола Злочевський

Відповідне рішення САП ухвалили ще у серпні 2017 року

Рішення про закриття кримінального провадження у так званій справі щодо незаконної видачі ліцензій фірмам колишнього міністра екології Миколи Злочевського у серпні 2017 року ухвалили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький у коментарі журналістам програми «Схеми».

«Це ми в САП вирішили, і я це не приховую. Не було здобуто органом слідства достатніх даних – як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. Не доведено факту злочину», – сказав Холодницький.

Закрите Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою кримінальне провадження стосувалось незаконної видачі чиновниками Міністерства екології та природних ресурсів дозволів у 2010-2012 роках на користування надрами компаніям, пов’язаним з тодішнім міністром екології Миколою Злочевським.

«Рішення це прийнято антикорупційною прокуратурою, ми цього не приховуємо і ми не будемо кивати на когось іншого», – додав він.

На уточнююче запитання, чи детективи Національного антикорупційного бюро, які розслідували цю справу, погоджувались із рішенням прокурорів щодо закриття провадження, Холодницький відповів: «КПК не вимагає погодження детективів при ухваленні прокурором рішення».

1 лютого ЗМІ з посиланнями на власні джерела повідомили, нібито екс-міністр часів Януковича Микола Злочевський повернувся до України.

На початку 2017 року Burisma Group заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента групи Миколи Злочевського й операційних компаній. Як йшлося в повідомленні компанії від 12 січня, це рішення є результатом «взаємної багатомісячної роботи двох команд – Генеральної прокуратури України та Burisma Group». У ГПУ уточнили, що справу про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року через відсутність ознак злочину.

Експерти Transparency International і «Центру протидії корупції», які від початку стежили за розслідуванням, вважають, що Генеральна прокуратура свідомо закрила кримінальні справи щодо Миколи Злочевського та його компанії в результаті політичних домовленостей.

Раніше програма «Схеми» виявила, що щонайменше три підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є президент України Петро Порошенко та його близькі соратники у владі – Ігор Кононенко та Олег Гладковський, упродовж 2016 року купували газ для своїх виробничо-побутових потреб у фірми ТОВ «Парі» (Burisma Group). Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є Микола Злочевський, колишній міністр екології уряду Миколи Азарова та близький соратник Віктора Януковича, який виїхав після Майдану з України через загрозу кримінального переслідування.

Джерело: Радіо Свобода