Антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі Труханова



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Мер Одеси Геннадій Труханов

Прокурори САП надали Труханову та його захисникам копії обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування

Досудове розслідування у справі одеського міського голови Геннадія Труханова, якого обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації, завершене.

Справу передають до суду, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

«За процесуального керівництва САП детективами НАБУ закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно одеського міського голови Геннадія Труханова, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (Декларування недостовірної інформації - ред.)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 червня прокурори САП надали Труханову та його захисникам копії обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування. Обвинувальний акт передається до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, одеський міський голова Труханов підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях за 2015-2016 роки. Досудовим розслідуванням встановлено, що він подав завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно.

Санкція ст. 366-1 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

2 червня 2019 року у Харкові відбувся з'їзд партії «Довіряй ділам». На цьому з'їзді Труханова було обрано співголовою партії разом з міським головою Харкова Геннадієм Кернесом. Кернес і Труханов домовилися про створення спільної партії для участі у виборах до Верховної Ради.