Рух «Чесно» перевірить списки партій за шістьма пунктами



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Першим критерієм, за якими «Чесно» аналізуватиме кандидатів у народні депутати на виборах-2019, є прогульництво, - Думанська

Рух «Чесно» презентував шість критеріїв, за якими аналізуватиме списки кандидатів у народні депутати України на виборах 21 липня.

Про це під час пресконференції повідомила координаторка руху «Чесно» Віта Думанська, інформує «Укрінформ».

«Зараз питання, яке найбільше цікавить українців — це за кого ж таки голосувати. Тут ми на нього відповіді не дамо, але ми можемо рекомендувати кого не підтримувати. Рух «Чесно» давно займається моніторинговою діяльністю і робить моніторинг роботи політиків. Цього року опираючись на попередній матеріал, все що нам вдалося зібрати масив політичної пам'яті. Ми його структурували у шість базових критеріїв, які дозволяють оцінити роботу, як нардепів, тих які вже були в Раді, так і роботу депутатів місцевих рад», - сказала Думанська.

За її словами, першим критерієм, за якими «Чесно» аналізуватиме кандидатів у народні депутати на виборах-2019, є прогульництво.

«Перше що ми аналізуємо, це як депутати відвідували засідання Верховної Ради, прогулювали чи не прогулювали. За нашою методологією прогульником є той, хто пропустив понад 25% засідань Ради за письмовою реєстрацією», - сказала вона.

Другий критерій — підтримка політичних реформ.

«Ми запропонували перелік з п'яти реформ, які на погляд громадянського суспільства є найбільш важливими. Перше це Виборчий кодекс, закон про Вищий антикорупційний суд, фінансування партій з держбюджету, створення НАБУ, Скасування загального нагляду прокуратури. Підтримка усіх 5-ти ініціатив дає 100%, або -1 бал», - зазначила вона.

Думанська підкреслила, що ще один критерій — це антидемократичність. Рух відібрав критично неприйнятні в демократичному суспільстві законодавчі ініціативи. Ці закони спрямовані на порушення громадянських і політичних прав та свобод, але, на жаль, були підтримані більшістю народних депутатів.

«Ми обрали чотири, на наш погляд, найбільш важливі ініціативи. Закон 16 січня — це антидемократичні закони, які не можна забувати. Також подання до Конституційного суду України про декриміналізацію незаконного збагачення; Обов'язкове декларування для громадських активістів; Закон про необов'язковість юридичної освіти для генерального прокурора», - зазначила вона.

Наступні критерії — це фігурування в антикорупційних розслідуваннях, кнопкодавство та гречкосійство.

Вона зазначила, що рейтинг та критерії, складені рухом «Чесно», є рекомендаційними для виборців і покликані допомогти українцям зробити поінформований вибір під час голосування.