Антикорупційний суд взявся за контрозвідника СБУ, якого впіймали на хабарі у $47 тис.



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Співробіник СБУ Олександр Карамушка під час судового засідання фото: «Судовий репортер»

Правоохоронцю Олександру Карамушці загрожує позбавлення волі до 12 років

Вищий антикорупційний суд призначив на 19 листопада підготовче засідання за обвинуваченням начальника сектору контррозвідки одного з міжрайвідділів Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області Олександра Карамушку і його пособниці Юлії Кондратьєвої за ч. 4 ст. 368 КК України («Одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 15 жовтня.

Санкція статті, за якою судитимуть обох обвинувачених, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 24 квітня 2018 року детективи НАБУ спільно з прокурорами САП викрили працівника СБУ Олександра Карамушку на отриманні ним неправомірної вигоди в розмірі $47,5 тис. За версією слідства, правоохоронець вимагав хабар за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України в незаконній спосіб.

Посадовець СБУ також володів інформацією, яка свідчила про отримання низкою іноземців (громадян Таджикистану, Ірану, Узбекистану, Росії, Туреччини, Сирії, Грузії, Індії) посвідок на проживання в Україні через укладання фіктивних шлюбів із громадянками України.

У грудні 2018 року Національне антикорупційне бюро направило обвинувальний акт стосовно Карамушки до Голосіївського районного суду Києва. Однак 10 вересня 2019 року столичний суд направив справу до Київського апеляційного суду, який її передав Вищому антикорупційному суду.