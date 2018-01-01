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    Антимайданівець «Топаз» може попросити амністію, - адвокат

    Кромському не врахували дні, проведені в СІЗО, після скасування «закону Савченко»
    Засуджений до 8 років ув’язнення Гнат Кромський, відомий на прізвисько «Топаз», може подати клопотання про умовно-дострокове звільнення або прохання про амністію. Про це заявив його адвокат Олександр Шадрин, передає «Громадське». «Кромський має право подати клопотання на умовно-дострокове звільнення або
    • Вчора, 21:45
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    Гнат Кромський, відомий на прізвисько &laquo;Топаз&raquo;
    Гнат Кромський, відомий на прізвисько «Топаз»

    Кромському не врахували дні, проведені в СІЗО, після скасування «закону Савченко»

    Засуджений до 8 років ув’язнення Гнат Кромський, відомий на прізвисько «Топаз», може подати клопотання про умовно-дострокове звільнення або прохання про амністію.

    Про це заявив його адвокат Олександр Шадрин, передає «Громадське».

    «Кромський має право подати клопотання на умовно-дострокове звільнення або прохання про амністію», – сказав він.

    Крім того, за його словами, Кромському не врахували дні, проведені в СІЗО, після скасування «закону Савченко». 

    Нагадаємо, 30 січня Київський районний суд Харкова виніс вирок стосовно Гната Кромського, більше відомого за позивним Топаз, згідно з яким, він має сидіти за гратами 8 років.

    Топаза затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня рішенням Ленінського районного суду Харкова йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив.

    25 квітня 2014 року втікача затримали у Донецьку та відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави.

    суд СІЗО адвокат
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