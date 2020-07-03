Антимонопольний комітет оштрафував фармкомпанію за рекламу «ліків проти коронавірусу»



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Неправдиву рекламу тривалий час показували на каналі «1+1»

АМКУ виніс українській компанії штраф на 528 тисяч гривень за обман покупців

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію ТОВ «Юрія-фарм» на 528 тис грн за поширення у рекламному ролику свого препарату неправдивої інформації про його здатність боротися з коронавірусами.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби АМКУ.

Раніше канал «1+1» транслював ролик засобу «Декасан», у якому йшлося про те, що він «діє на всі складні віруси, зокрема коронавіруси», що не відповідає дійсності.



В АМКУ підкреслили, що жодної інформації про такі властивості не було в інструкції «Декасану». Крім того, відсутні будь-які клінічні дослідження, які б підтвердили лікувальний або профілактичний ефект препарату щодо хвороби Covid-19.



До того ж, дані про лікування або профілактику коронавірусу цим засобом не відповідають офіційній інформації ВООЗ і МОЗ.



«Антимонопольний комітет визнав, що ТОВ «Юрія-фарм» вчинило порушення, передбачене статтею 15 закону про захист від недобросовісної конкуренції, у вигляді повідомлення неправдивих відомостей у рекламному ролику лікарського засобу «Декасан» без належного обґрунтування відповідно до чинного законодавства. Зокрема, без наявності офіційних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо його застосування», – йдеться у повідомленні.



Таким чином підприємство порушило конкурентне законодавство, ввело в оману споживачів та могло отримати конкурентну перевагу над іншими виробниками лікарських засобів, які не поширювали неправдивих відомостей про лікувальні властивості власних препаратів.



За це порушення на ТОВ «Юрія-фарм» повинна сплатити штраф у розмірі 528 тисяч гривень у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Главком ще в березні повідомляв, що Антимонопольний комітет активізує нагляд за рекламою лікарських засобів для того, аби не допустити поширення неправдивої інформації про ліки проти коронавірусу. Тоді ж Міністерство охорони здоров’я попередило про шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусу, і закликало не довіряти такій рекламі та не купувати сумнівні препарати.

До слова, сьогодні Рада відправила у відставку голову Антимонопольного комітету Терентьєва, який працював на цій посаді із 25 травня 2015 року.

Також нагадаємо, що Європейська комісія оголосила про рішення видати офіційний ринковий дозвіл для препарату Remdesivir, який став першим офіційно визнаним на рівні ЄС медичним засобом для лікування Covid-19.