У Києві викрито масштабну схему збуту фальсифікованих ліків (фото)



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Правоохоронці провели обшуки у складських приміщеннях Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили значну кількість незареєстрованих на території України лікарських засобів вартістю близько $150 тисяч

Столичними правоохоронцями припинено діяльність групи осіб, які займалися незаконним виробництвом та збутом сильнодіючих лікарських засобів на території України в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За результатами проведення більше десяти санкціонованих обшуків в автомобілях, складських приміщеннях та за місцем проживання причетних осіб на території міста Києва, Київської та Донецької областей правоохоронці вилучили значну кількість незареєстрованих на території України лікарських засобів вартістю близько $150 тисяч, комп’ютерну техніку, поштові накладні, засоби зв’язку, а також грошові кошти, ймовірно здобуті злочинним шляхом, у сумі близько $100 тис.

Крім того, виявлено значну кількість лікарських засобів з ознаками підробки, марковані під відомих вітчизняних виробників ліків, у зв’язку з чим вирішується питання про внесення відповідних відомостей до ЄРДР за ст. 321-1 КК України.

Також встановлено місце фасування та зберігання заборонених та фальсифікованих лікарських засобів.

На теперішній час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру причетним особам.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.