Антимонопольний комітет взявся за виробника згущеного молока, який видавав свій продукт за білоруський



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Виробника згущеного молока звинуватили у розміщенні неправдивої інформації на етикетці

Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи щодо запорізької фірми, яка продає згущене молоко. У справі йдеться про розміщення неправдивої інформації на етикетці, що розглядається як порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Про це повідомляє прес-служба Запорізького обласного територіального відділення АМКУ.

«До відділення надійшла заява громадянки П., яка придбала в магазині молочну консерву — молоко незбиране згущене з цукром торговельної марки «Нацыянальныя беларускія традыцыі», і вважала, що продукт виготовлений з натуральної сировини в Білорусі та відповідно до вимог нормативних документів Білорусі», — йдеться у повідомленні АМКУ.

За результатами дослідження фактів, відділенням Антимонопольного комітету було встановлено, що продукт виготовлений на території Харківської області, його вироблено за українським стандартом ДСТУ 4274:2003, за українською рецептурою, без використання сировини білоруського походження. Таким чином, інформація «Нацыянальныя беларускія традыцыі» на етикетці продукту є неправдивою, пише agropolit.

«Поширення ТОВ фірмою «Оліс Лтд» та ПрАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат» інформації, що вводить в оману, може поставити їх у більш вигідне становище у порівнянні з конкурентами, які дотримуються вимог чинного законодавства України», — повідомляють в АМКУ.

Наразі триває збір доказів у справі.