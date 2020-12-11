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    В Україні новий антирекорд за кількістю смертей від Covid-19

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    В Україні новий антирекорд за кількістю смертей від Covid-19
    Фото: Радіо Свобода

    Попередній найбільший показник було встановлений 9 грудня, тоді померло 276 пацієнтів з COVID-19.

    В Україні зафіксували рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу за добу. Усього померло 285 людей, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

    Попередній найбільший показник був встановлений 9 грудня, тоді померло 276 пацієнтів із коронавірусом.

    В Україні за минулу добу 10 грудня коронавірус підтвердився в 13 514 людей. Це на 143 людини більше, ніж у попередній день (13 371). Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 846 осіб;
    • летальних випадків – 285;
    • одужало – 15 327 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 60 847 (зокрема методом ПЛР – 39 519, методом ІФА – 21 328).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 872 228 осіб;
    • одужало – 480 348 осіб;
    • летальних випадків – 14 755;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4 957 299.

    У столиці найбільша добова кількість підтверджених випадків коронавірусу серед усіх регіонів України

    За минулу добу, 10 грудня, у Києві коронавірус виявлено в 1 880 людей.

    Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в Україні почали фіксувати повторні випадки зараження коронавірусом.

    Наразі у світі коронавірус виявили у понад 70,7 млн людей. Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США, Бразилії та Індії.

    Теги: вірус коронавірус
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