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    Антиугорські листівки на Закарпатті розклеювали за вказівками з Росії – СБУ

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    Наразі затримано три особи, причетні до провокації - Антиугорські листівки на Закарпатті розклеювали за вказівками з Росії – СБУ
    Наразі затримано три особи, причетні до провокації
    Фото: Служба безпеки України

    За ксенофобську акцію виконавці отримали близько $500

    Листівки із закликами насильства щодо угорців розповсюджували на Закарпатті троє осіб, двоє з яких – переселенці з Луганська. Як повідомляється на сайті Служби безпеки України, зловмисники діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на підривну діяльність всього за $500.

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    Антиугорські листівки на Закарпатті розклеювали за вказівками з Росії – СБУ
    Антиугорські листівки на Закарпатті розклеювали за вказівками з Росії – СБУ
    Антиугорські листівки на Закарпатті розклеювали за вказівками з Росії – СБУ
    Антиугорські листівки на Закарпатті розклеювали за вказівками з Росії – СБУ
    Антиугорські листівки на Закарпатті розклеювали за вказівками з Росії – СБУ
    Антиугорські листівки на Закарпатті розклеювали за вказівками з Росії – СБУ

    Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м.Берегово Закарпатської області. Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

    Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

    Заходи з викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській та Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Нацполіції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. У межах кримінального провадження, усім трьох фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.

    Нагадаємо, 2 травня поліцейські Берегова зафіксували факт поширення листівок з погрозами українцям угорського походження. Провокативні надписи виявили на кількох будинках місцевих жителів і були написані з помилками.

    Згодом стало відомо про затримання трьох підозрюваних у вчиенні злочину.

    Теги: СБУ переселенці Закарпаття ксенофобія провокация
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