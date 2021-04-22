Зеленський обіцяв Стерненку посаду в СБУ? Богдан підтверджує

За словами Богдана, Зеленський запропонував Стерненку посаду через кадровий голод

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що президент України Володимир Зеленський пропонував йому очолити управління Служби безпеки в Одесі. Його слова 22 квітня підтвердив тодішній голова Офісу президента Андрій Богдан в мережі Facebook.

За словами Богдана, Зеленський запропонував Стерненку посаду через кадровий голод.

«Було таке. Але, я думаю він це зробив це на автоматі, якраз тоді формували список депутатів, правоохоронців і уряду. Гострий кадровий голод...», – повідомив Богдан у коментарях до посту журналіста Дениса Рафальського.

Андрій Богдан підтвердив слова Стерненка

Стерненко в інтерв’ю #Буквам розповів, що на зустрічі із Зеленським, де йому запропонували посаду, були присутні тодішній голова Офісу президента Андрій Богдан та голова СБУ Іван Баканов. Також був адвокат Масі Найєм.

За словами Стерненка, усе це відбувалося «перед парламентськими виборами».

«Факт зустрічі заперечувала Юлія Мендель, його прессекретарка. Хоча на тій зустрічі її не було. Були Андрій Богдан, голова СБУ Іван Баканов, сам Зеленський. Не згадаю, чи ще хтось був із посадовців. Також було щонайменше восьмеро свідків цієї розмови, однак, окрім Масі Найєма, я інших прізвищ назвати не можу... А відбувалося все перед парламентськими виборами. Зеленський казав, що напади на мене треба розслідувати, Баканов кивав головою. І потім Зеленський у мене запитав, чи є в мене охорона. А потім сказав приблизно таке: «Може, не будемо так витрачатися на охорону? Підеш на роботу в СБУ головним по Одесі? Будеш допомагати країні. Ти ж проти Росії борешся». Я був спантеличений і одразу відповіді не дав», – зазначив Стерненко.

За словами активіста, Зеленський запропонував Баканову поговорити з ним щодо вказаної пропозиції, проте «далі цього справа не пішла».

«Зеленський запропонував Баканову зі мною про це поговорити, я обіцяв подумати. Але далі цього справа не пішла. Не хочу я працювати в СБУ», – заявив Стерненко.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Наразі цілодобовий домашній арешт він відбуває на орендованій квартирі в Одесі.