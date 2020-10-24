Апеляція Марківа: як пройшло четверте засідання у суді Мілана



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Італійський суд на 24 роки запроторив нацгвардійця Марківа до тюрми

Засідання тривало 11 годин

В апеляційному суді Мілана закінчилося четверте судове засідання з розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого звинувачують у вбивстві на Донбасі італійського фотогрофа Андреа Рокеллі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Так, засідання тривало від 10:00 до 21:00 за місцевим часом. В суді виступала сторона захисту Віталія Марківа.

Підтримати нацгвардійця приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він заявив, що рішення апеляційного суду в цій справі може бути ухвалене на початку листопада.

«Ми сьогодні представили низку доказів, сформували системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність обвинувачення, висунутого проти Віталія. Ми дуже розраховуємо на справедливе правосуддя і розраховуємо, що рішення, яке буде оголошено – мабуть, не сьогодні, а на початку листопада, – буде на користь Віталія, і черговий гібридний удар по Україні не відбудеться», – заявив Аваков.

Наступне засідання має відбутися 3 листопада.

Зазначимо, що минулого засідання суд розглядав клопотання з боку обвинувачення про внесення до справи фрази «Ми вбили фоторепортера», яку нібито сказав Віталій Марків у камері на наступний день після свого арешту. У 2017 році ця фраза буквально облетіла всі італійські ЗМІ, як зізнання у скоєному Віталієм Марківим, але додаткова перекладацька експертиза підслуханої розмови зі співкамерником встановила, що Марків сказав: «У 2014 році був вбитий фоторепортер в Україні, а зараз мені це шиють». Суддя долучила до справи новий переклад.

Як відомо, 30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі суворого режиму біля Мілана після того, як у липні 2019 року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Суд у Мілані почав розглядати апеляцію 29 вересня.

Марківа заарештували в Болоньї 30 червня 2017 року. Суд присяжних і прокуратура Павії стверджують, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів вояків Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цивільних і передавав інформацію побратимам.

Ні суд, ні слідчі не брали до уваги версію про можливість пострілів на ураження з боку російських гібридних сил, біля яких тоді і перебувала група репортерів без розпізнавальних знаків.

Територію, де стався трагічний випадок, контролювали тоді банди Ігоря Гіркіна.

Сторона захисту солдата відстоює версію, що репортери потрапили під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок чиїх пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин. На переконання захисників військового, Віталій Марків зі своєї бойової позиції фізично не міг бачити цивільних на відстані 1800 м, а єдина зброя у його володінні (автомат Калашникова) не мав оптичного пристрою для розпізнавання об’єктів чи людей на такій великій відстані.

Нагадаємо, в Італії розпочався розгляд апеляції у справі Марківа.

Сторона захисту українського нацгвардійця Віталія Марківа 11 вересня подала до апеляційного суду присяжних Мілана нові докази його непричетності до загибелі іноземних репортерів на Донбасі у травні 2014 року.

В основі нових доказів – висновки журналістського розслідування, що увійшли до фільму The wrong place («Не в тому місці, не в той час») про справу Марківа.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське слідство знайшло ряд свідків важливих, які дають свідчення, з яких чітко видно невинність Марківа.

Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення. Марків був засуджений нібито за вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі.