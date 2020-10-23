Відомого співака хочуть призвати в армію після публікації про квартири Хомчака, – Звіробій



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Тараса Тополю викликали у військкомат через скандал з Хомчаком Фото: facebook.com/taras.topolya

Фронтмена «Антитіл» Тараса Тополю викликали до військкомату

Маруся Звіробій (Олена Самбул) заявила, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак після публікації допису про його квартири співаком і волонтером Тарасом Тополею змусив військкомат, до якого приписаний Тополя, призвати співака до армії.

Про це Звіробій заявила у Facebook.

«Тарас Тополя, фронтмен групи «Антитіла», повісив у себе пост про товариша Хомчака, начальника Генерального штабу ЗСУ, який собі виписав уже третю службову квартиру, і, подейкують, що дві попередні вже приватизовані ним. У відповідь на пост Тараса Тополі товариш Хомчак підняв на ноги його військкомат, аби Тараса призвали до армії», – сказала Звіробій.

Військовослужбовець наголосила, що Тополя у цивільному житті займається протидією російській інформаційній агресії, а також створює якісний україномовний музичний контент, чим сприяє розвитку української масової культури, та побажала йому і надалі плідно працювати у цій сфері.

«Тарас Тополя – це дуже сильний боєць на інформаційному полі, де величезна нестача якісного українського контенту. Коли наші бійці на фронті замість якісного українського контенту слухають Потапа з Настєй, які штани знімали перед Росією під час війни, коли брали їхні нагороди музичні, яким «какая разница«, коли на цьому зростають наші бійці, тоді вони «какую разницу» і обирають на виборах. Підготовка бійців інформаційна надзвичайно важлива. В армії дуже слабо з цим працювали всі ці часи, сьогодні – тим більше, ніхто з ними не працює. Що таке програти інформаційну війну, знає кожен із нас, тому що Донбас і Крим у нас віджали фактично телевізором – мізки людям просто зломили і заср*ли», – сказала Звіробій.

Хомчак зібрався повернути в армію фронтової групи Антитіла Тараса Тополю за пост в інтернеті про Хомчакові квартири. А нах ¥ й би ви не пішли, йопані макаки ??? Обоснову кожен матюк у відео. Опубліковано Марусі Звіробій П'ятниця, 23 жовтня 2020 р.

Тарас Тополя після допису про квартири Хомчака написав про намір зробити трансляцію спілкування з представниками військкомату.

«Розчарований. Можна було вигадати отвєточку й поцікавіше. Якусь статтю зарядити чи блогера, що я тіпа уклоніст, переховуюсь там на сценах, на радіо всяких. Штож… як прийдуть то зроблю вам стрім, і шоу, без карантинних обмежень», – написав Тополя.

Тарас Тополя - молодіжний посол UNICEF в Україні, волонтер. У 2014 року заснував благодійний Фонд «Вільні ЮА», що збирав кошти на закупівлю медикаментів і засобів захисту для українських військових, а також на допомогу населенню.

Як молодіжний посол UNICEF проводив зустрічі з активною молоддю по всій країні, ініціював і разом із волонтерами втілив у життя масштабну виставку Ukraine Exist у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

До відома, відомий співак Тарас Тополя обурився призначенням дружини генерала Хомчака головою Чернігівської ОДА. За його словами, Анна Коваленко, яка недавно вийшла заміж за головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, відзначилась неоднозначною поведінкою, коли активісти і правоохоронці намагались викрити махінації в системі медичного забезпечення Збройних сил України.

Як повідомлялося 15 жовтня, Головнокомандувач Збройних сил України 53-річний генерал-полковник Руслан Хомчак одружився з новопризначеною головою Чернігівської обласної державної адміністрації 29-річною Ганною Коваленко.

Також нагадаємо, 15 жовтня, президент Володимир Зеленський призначив ексжурналістку і колишню заступницю голови Офсу президента Анну Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.