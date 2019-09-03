Голландські слідчі хочуть допитати фігуранта справи МН17 Цемаха



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Володимир Цемах

Прокуратура Нідерландів зацікавлена, аби Цемах залишався в Україні

Слідчі з Нідерландів хочуть допитати «зенітника «ДНР» Володимира Цемаха, який ймовірно пов’язаний зі справою збиття «боїнга» рейсу МН17.

Про це агентству Associated Press повідомив представниця Об’єднаної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдійк.

За її словами, слідчі хочуть поговорити з Цемахом, який, за непідтвердженими даними, є в списку ув’язнених, яких Росія хоче отримати в процесі обміну з Україною.

«Якщо його поміняють, то, звісно, важко сказати, що ми зможемо поговорити з ним, коли він буде в Росії», — сказала представниця JIT.

Вона також наголосила, що прокуратура Нідерландів зацікавлена, аби Цемах залишався в Україні.

Українські чиновники відповіді на коментарі видання не надали.

Нагадаємо, суд залишив Цемаха, який може бути ключовим свідком у справі МН17, під вартою на 2 місяці.

Нагадаємо, головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке звернувся з листом до ГПУ з проханням не видавати Росії Цемаха.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 та був свідком цих подій.

Як відомо, СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.