У «Слузі народу» сумніваються, що Цемах - ключовий свідок у справі трагедії рейсу МН17



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Володимир Цемах

Верещук: Якщо ми говоримо про прізвище ключового свідка, то ціна його обміну має бути дуже високою

Нині ходить багато розмов про те, що Росія шантажує Україну, вимагаючи обміняти наших заручників на Володимира Цемаха, тепер уже підозрюваного у трагедії з рейсом МН17. Представниця уряду у Верховній Раді Ірина Верещук розповіла в інтерв’ю «Главкому» якою вимогою до РФ має відповісти Україна, якщо Росія вимагає його видати.

«Вони мають відпустити усіх наших в’язнів. Наразі я не беру участі у цьому процесі. От я прочитала, що Нідерланди категорично проти, щоби відпускати свідка. Але коли вони голосували за повернення Росії в ПАРЄ, коли вони не голосували за те, щоби на РФ санкції накласти, коли їхні фірми брали участь у будівництві так званого «Кримського мосту», чим вони думали? Вони думали про те, що МН17 з голландцями на борту загинув. Ніхто про це не говорить», - заявила вона.

Верещук наголосила, що Україна у цьому ланцюгу бенефіціарів зараз найслабша ланка. «Свої політичні дивіденди отримує Макрон, Меркель, Трамп, усі, крім України», - зазначила вона.

Відповідаючи на питання, якою має бути ціна, якщо ми погоджуємося на обмін, Верещук підкреслила: «Якщо ми говоримо про прізвище ключового свідка, то ціна його обміну має бути дуже високою. Я не вважаю, що ми маємо ціною життя наших військовополонених і наших політичних бранців, які занадто велику ціну заплатили, перебуваючи в Лабитнангі як от Олег Сенцов, чи Сущенко, чи Гриб та інші».

При цьому Верещак зазначила, що допускає обмін Цемаха. «Але треба дивитися на кого саме. Я не вірю Росії. Вони намагатимуться нас обманути і не тільки нас. Якщо відбудеться такий обмін і така дія буде вимушеною (передати Росії Володимира Цемаха)», - наголосила вона.

Відповідаючи на питання, що може змусити Україну погодитися віддати ключового свідка, чи тепер уже підозрюваного у збитті рейсу МН17, Верещук зазначила: «Чому він ключовий свідок, чому важлива персона? Ви про неї знали ще рік тому? Тому що Путін так сказав, що нам це потрібно? Та навіть він цього не сказав, це ЗМІ сказали».

Зазначимо, що українські спецслужби вивезли Цемаха з окупованої території як важливого фігуранта справи МН17, а Bellingcat називають його ключовим фігурантом у розслідуванні.

«Пан Цемах намагався перетнути кордон. Він є громадянином України, якщо вже на те пішло. Тобто ми маємо обміняти громадян України на громадян України? Зауважте, це дуже тонкий лід. Ми готові видавати громадян України?», - додала представниця уряду у Раді.

«Главком» зауважив, що Росія також може впертися у твердження, що Олег Сенцов є російським громадянином. Мовляв, через це ми б хотіли, а не можемо його обміняти. Тому мова про політичне рішення, чи не так? Верещук на це відповіла, що сподівається, що політичне рішення буде на користь України, нашим людям, які сьогодні там (на окупованій території), на користь процесу, який відбувається на Донбасі.

«Насамперед мова про відведення сил та засобів, про встановлення стійкого режиму припинення вогню. Я не думаю, що прізвище Цемаха має у цьому величезне і визначальне значення», - резюмувала вона.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України.