Apple заощадить на iPhone 12



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Впровадження технології 5G збільшить витрати Apple мінімум на 75-85 доларів, максимум - на 125-135 доларів. У зв'язку з цим компанія «економить всюди, де тільки може»

Apple заощадить на деяких компонентах майбутніх смартфонів.

Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).

У звіті для видання фахівець заявив, що впровадження технології 5G збільшить витрати Apple мінімум на 75-85 доларів, максимум - на 125-135 доларів. У зв'язку з цим компанія «економить всюди, де тільки може». Мін-Чі Ко зазначив, що Apple робить сильний тиск на постачальників, щоб ті спрощували ланцюжкок поставок і пропонували знижку.

Зокрема, Apple добилася здешевлення плати акумулятора для iPhone 12, зажадавши налагодити виробництво спрощеної конструкції компонента з меншою кількістю деталей. Новий акумулятор виявиться на 40-50 відсотків дешевше, ніж аналогічний компонент в iPhone 11. У 2021 році Apple має намір заощадити на виробництві батарей для смартфонів ще на 30-40 відсотків.

Інсайдер спрогнозував, що з випуском нових навушників AirPods 3 постачальники американської компанії зіткнуться з проблемами. Зокрема, Apple має намір домогтися зниження вартості компонентів бездротових навушників на 25-35 відсотків.

У червні Мін-Чі Ко заявив, що з комплекту запланованого на осінь смартфона пропадуть безкоштовні навушники і зарядний адаптер. Фахівець вважає, що таким чином компанія має намір покрити додаткові витрати, викликані впровадженням 5G в iPhone 12.