Арахамія про бої на Донбасі: немає достовірної інформації, хто саме і з якого боку наступав



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Глава фракції «Слуга народу» закликав суспільство і медіа не маніпулювати «недостовірною інформацією», а чекати рішення РНБО України

Давид Арахамія не готовий зараз давати ніякої оцінки діям Росії, оскільки не володіє достовірною та повною інформацією

Глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в кулуарах Верховної Ради, коментуючи сьогоднішнє загострення ситуації на Донбасі, висловив сумнів щодо правдивості інформації, яка надходить в ЗМІ.

«Зараз ніхто немає достовірної інформації, яким чином це почалося. Хто саме наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь. А вже хтось дає політичні оцінки цим подіям. На цьому не треба маніпулювати», -заявив депутат.

Він також закликав суспільство і медіа не маніпулювати «недостовірною інформацією», а чекати рішення РНБО України.

Журналісти спробували уточнили в Арахамії, що факт агресії Росії вже відомий суспільству, на що він так і не дав однозначної відповіді, посилаючись на відсутність повноти інформації.

«Треба зрозуміти, які у нас втрати, яким чином це все почалося, які були наші дії, які були їх дії і т.д. Не можна давати таких оцінок, які ви мені транслюєте», - заявив депутат.

На завершення Арахамія зазначив, що не готовий зараз давати ніякої оцінки діям Росії, оскільки не володіє достовірною та повною інформацією щодо того, що відбувається в зоні конфлікту.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс занепокоєний сплеском насильства на Сході України, що стався вранці 18 лютого, і розцінює дії підтримуваних Росією найманців як підрив Мінських угод та всіх зусиль із мирного врегулювання конфлікту.

Як повідомлялося, у результаті бою поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі один з українських захисників загинув, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.