Ситуація на Донбасі: стали відомі втрати бойовиків (мапа боїв)



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Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення зі сторони противника чотири бойовики знищені та ще шестеро отримали важкі поранення

Сьогодні поблизу населеного пункту Оріхове на Донбасі ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення зі сторони противника чотири чоловіка вбито та ще шестеро отримали важкі поранення. Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

За даними пресцентру, упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

«...поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника. Позиції українських захисників не втрачені. Слід зазначити, що на усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну вогневу відповідь та контролювали ситуацію. В подальшому противник запросив режим тиші», - йдеться у повідомленні.

У пресцентрі додали, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних загинув, три захисника отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Як повідомлялося, у результаті бою поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі один з українських захисників загинув, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-й годині провели брифінг за результатами засідання РНБО.

Своєю чергою, Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу через сьогоднішній наступ бойовиків на Донбасі.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом обстрілів позицій Збройних Сил України, здійснених проросійськими терористичними угрупованнями у Луганській області 18 лютого 2020 року.